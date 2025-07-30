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Лід рушив: принц Гаррі зробив королівській сім’ї пропозицію, яка допоможе налагодити їхні стосунки
Існує ймовірність, що серіал під назвою «Скандал у британській королівській родині» незабаром закінчиться хепі-ендом. У ЗМІ з'явилася інформація, що нібито під час таємної зустрічі у Лондоні бунтівний принц Гаррі передав своїм родичам пропозицію, яка повинна стати важливим кроком до примирення.
Про це виданню Radar Online розповіли інсайдери.
Зокрема, герцог Сассекський пропонує розкривати план своїх справ та поїздок на найближче майбутнє.
«Якщо вам здається, що подібний жест — це якась дрібниця, яка нічого не означає, то ви глибоко помиляєтеся. Взяти хоча б нещодавній випадок, коли Гаррі вирушив до Анголи, і новини на цю тему перевершили публікації про новий портрет королеви Камілли, випущений палацом до її 78-річчя. Після того як принц та його сім'я обміняються своїми графіками, таких ситуацій можна буде легко уникнути», — пояснює видання.
Також інсайдери зазначили, що раніше Гаррі прагнув конкуренції, але тепер змінив гнів на милість і прагне врегулювання конфлікту з близькими.
Король, своєю чергою, теж сподівається налагодити стосунки з сином, щоб бути ближчими до онуків у США.
Нагадаємо, Чарльз III так хоче налагодити стосунки з молодшим сином, що навіть наважився на дуже незвичний крок.
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