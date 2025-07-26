Це удар: Netflix відмовився від угоди з принцем Гаррі та Меган Маркл на 100 мільйонів доларів

Netflix не поновлюватиме угоду з герцогом та герцогинею Сассекськими на 100 мільйонів доларів, про яку раніше повідомлялося. Принц Гаррі та Меган Маркл підписали п'ятирічну угоду у 2020 році. Пара згодом знялася в кількох постановках Netflix. Їхній документальний серіал «Гаррі та Меган», випущений у 2022 році, зібрав 64 мільйони годин перегляду, пише Independent.

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У 2024 році Гаррі випустив шоу «Поло» про свою любов до цього виду спорту, яке зібрало лише 500 000 переглядів, а на початку цього року Маркл випустила шоу про стиль життя під назвою «З любов’ю, Меган». За даними People, їхня угода не буде поновлена.

Новина з'явилася невдовзі після повідомлень The Sun: «Угода укладена; більше жодних шоу не зніматиметься».

«З жодної сторони немає ворожнечі, — повідомило джерело виданню. — Просто все пішло своїм шляхом. Netflix вважає, що вони отримали від пари все, що могли. У Netflix вчинили розумно, отримавши шалену кількість глядачів для першого документального серіалу, і знали, що це стане вершиною контенту від пари. Вони отримали ці перші хіти та створили одне з найбільш обговорюваних шоу всіх часів. З того часу контент став слабшим, але, чесно кажучи, за 20 мільйонів фунтів стерлінгів на рік все було краще, ніж нічого. Керівники Netflix добре усвідомлюють, що пріоритетом Меган зараз є її власний бренд, і вони не будуть поступатися цим питанням. Публічно жодної заяви не буде. І, звичайно, якщо ситуація кардинально зміниться, вони будуть відкриті для одноразового проєкту в майбутньому. Але особливо для Гаррі це буде ударом. Це величезна втрата доходів».

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Кулінарну програму Маркл висміювали в соціальних мережах на початку цього року. Кеті Россейнськи з The Independent назвала її «нудотною» та «виснажливою» в огляді шоу.

Другий сезон шоу має повернутися восени цього року.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що рейтинги шоу Меган Маркл на Netflix сильно впали. Програма про її стиль життя «З любов'ю, Меган» зазнала поразки на старті, не зумівши потрапити до топ-300 найпопулярніших програм стрімінгового гіганта.

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