Діє мораторій: названо ціну газу для населення України та виробників тепла

Ціни на газ в Україні змінюватися не будуть: населення купуватиме голубе паливо за ціною 7,96 гривень за кубометр, а підприємства теплокомуненерго — за ціною 7,42 гривень. Про це заявив в ефірі телемарафону голова НАК «Нафтогаз» Олексій Чернишов.

«Маю заспокоїти наших споживачів. Ціна на газ залишається стабільною. Для наших постійних споживачів, домогосподарств — це 7,96. Тобто та, яка була минулого року», — сказав він.

За його словами, також діють спеціальні умови постачання природного газу для підприємств ТКЕ.

«Уряд прийняв відповідну постанову, якою продовжив дію ПСО. Таким чином газ по обсягу І буде постачатися за ціною 7 420 для підприємств ТКЕ», — додав Чернишов.

Нагадаємо, що в Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду. Ціна не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року. Закон про це ухвалила Верховна рада України та підписав президент України Володимир Зеленський.

Водночас мораторій не стосується холодної води та електроенергії, яка подорожчала з 1 червня на 70%. Влада хотіла підняти тарифи на холодну воду і з 1 січня, і з 1 липня 2023 року, але потім передумали.

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