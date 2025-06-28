Тарифи ЖКГ, субсидії та допомога від ООН: до чого готуватися пенсіонерам з 1 липня

Після того, як у червні працюючим пенсіонерам почали донараховувати суми до пенсії в результаті квітневого перерахунку, в липні лише деяким громадянам, які вийшли на заслужений відпочинок, можуть підвищити виплати.

ВІДЕО ДНЯ

Йдеться про так звані «вікові» надбавки. Їх мають нарахувати пенсіонерам, яким у липні виповниться 70, 75 та 80 років. Людям віком від 70 до 74 років виплачують щомісячно по 300 гривень, з 75 до 79 до цих 300 гривень додають 156 — надбавка складає 456 гривень, а тим, кому більше 80 років додають ще 114 гривень і загальна сума доплати складає 570 гривень.

Доплату починають нараховувати з дня народження пенсіонерів. Якщо день народження людини 1 липня, то вона отримає доплату в повному обсязі, а аящо в середині місяця — то лише половину. Варто зазначити, що ці надбавки виплачують не всім пенсіонерам — гроші не нарахують тим, хто отримує пенсію більше 10 340 гривень.

Також у липні на гроші від ООН можуть розраховувати пенсіонери та люди з інвалідністю, які мають низькі виплати та проживають у зонах можливих або активних бойових дій. Річ в тому, що дію Програми доплат до пенсій для вразливих категорій населення, яка реалізувалася Всесвітньою продовольчою програмою ООН (ВПП ООН), продовжено до кінця липня 2025 року. Уразливим категоріям населення доплачують щомісячно різницю між пенсією чи соціальною виплатою та сумою 3250 грн. Наприклад, якщо пенсія становить 2800 грн, додаткова виплата від ООН складатиме 450 грн.

РЕКЛАМА

Варто зазначити, що в липні не очікується підвищення тарифів на газ та електроенергію. Як і раніше, за 1 кВт/год українці сплачуватимуть по 4,32 грн. Цей тариф діятиме щонайменше до 25 жовтня цього року. А до травня 2026 року зберігатиметься тариф на газ. Так, абоненти «Нафтогазу України», як і раніше, сплачуватимуть за кубометр «блакитного» палива по 7,96 грн.

У той же час НБУ в своєму «Інфляційному звіті» за квітень 2025 року зазначав, що складний стан в енергетиці та фіскальна консолідація, ймовірно, зумовлять поступове коригування комунальних тарифів у наступні роки. Почати їх приводити до економічно обгрунтованих хочуть з 2026 року.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

255

Читайте нас у Facebook