Рецепт соковитої кукурудзи від Євгена Клопотенка: як правильно обирати та готувати

Відомий шеф-кухар, переможець проєкту «МастерШеф» Євген Клопотенко, який вразив шанувальників зізнанням, розказав, як правильно варити кукурудзу, щоб вона вийшла соковитою та ніжною.

«Якщо ви хочете витратити на приготування кукурудзи якомога менше часу, обирайте молоді качани. Тут працює просте правило: чим молодше кукурудза, тим швидше вона вариться. Зараз є величезна кількість різних сортів кукурудзи, яка неймовірно смакує сама по собі. А якщо додати до неї дрібку солі з вершковим маслом, цей овоч перетворюється у витвір кулінарного мистецтва. Зверніть особливу увагу на мармурову кукурудзу, що поєднує у собі білі та жовті зернятка. А ще раджу купувати кукурудзу у зеленому листі, що також вказує на свіжість овоча», — розповів він.

Клопотенко зазначає, що кукурудзу можна готувати прямо у листі.

«Завдяки цьому овоч стає більше запашним. Але скільки ж варити кукурудзу? Зазвичай, якщо йдеться про молоді качани, після закипання води вони готові вже за 10−20 хвилин. Головне, перевіряти готовність кукурудзи після закипання кожні 5 хвилин за допомогою виделки або зубочистки. Більш зріла кукурудза може варитися навіть до 2 годин. Якщо ви хочете, щоб зернятка стали більш м’якими та соковитими, замочіть овоч у чистій воді десь на годину перед варкою», — написав він.

Також шеф-кухар радить обирати качани однакового розміру — так вони будуть варитися рівномірно.

«Краще всього готувати овоч у каструлі з товстими стінками, накривши її кришкою. Ловіть цікавий кулінарний лайфхак. Щоб поліпшити смак кукурудзи, додайте до води, у якій вона вариться, трошки цукру. Також можна злити воду зі звареної кукурудзи та завернути каструлю у рушник, щоб качани були у теплі ще десь 30−60 хвилин. Це зробить овоч ще більш м’яким та соковитим», — радить Клопотенко.

Інгредієнти: — 5 шт мармурової кукурудзи

- 1 ч. л. солі Спосіб приготування: 1. Почистіть 5 качанів кукурудзи від листя. Зріжте кінчик кожного качана десь на 1 см.

2. Викладіть кукурудзу в каструлю та залийте водою так, щоб вона повністю покривала овоч.

3. Варіть кукурудзу протягом 20−30 хвилин від моменту закипання води. За 5 хвилин до готовності посоліть воду 1 ч. л. солі або додайте сіль за смаком.

