Відомий шеф-кухар, переможець проєкту «МастерШеф» Євген Клопотенко, який заінтригував шанувальників, вразив зізнанням. Євген, який приховує своє особисте життя, заговорив про справжні почуття та стосунки. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі. Зізнання Клопотенко викликали цікавість у його аудиторії, яка вирішила, що шеф-кухар вже знайшов «свою половинку».

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- Раніше я думав, що стосунки — це жах, — поділився Євген. — Бо безліч стосунків, які я бачив — це зазвичай люди, які раді б були жити по-іншому, але вже зробили вибір і часто не можуть змінити його. Тому довго вважав, що стосунки — це набуте людьми і можна без них.

А потім… до мене дійшло: стосунки, на жаль, чи на радість, це частина, вбудована в людину. Люди хочуть їсти, спати, дихати, вірити, спілкуватись і бути з кимось в стосунках. Це частина того, як ми, люди, влаштовані.

Для мене найголовніше в стосунках — не стигматизувати їх. Є межі, але вони рухомі. Є правила на відчуттях. Хочеш — пишеш. Не хочеш — не пишеш. Жити життя. Не мучити одне одного. А ще, моя партнерка має бути такою, якою вона хоче бути, якщо захоче мене.

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- А шо це Клопотенко за стосунки заговорив? — замислилися у мережі. — Євгене, ви вже не в статусі холостяка?

- Хто зна, хто зна)) — загадково відповів Євген.

- Як влучно і змістовно складені слова! — додали підписники. — Вам би книжки писати!..

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- Як б попсово не звучало, але «людині потрібна людина» і кожен закладає в цю фразу своє, — відповіли словами з популярної пісні.

- І це правда, — погодився шеф-кухар.

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Раніше стало відомо, що популярний шеф-кухар зібрався на проєкт Холостяк.

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