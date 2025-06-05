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Правоохоронцям потрібно перевірити мільйонні доходи ґрантових активістів, — Олег Постернак
Правоохоронці та уповноважені органи мають провести справжній аудит діяльності громадських активістів, які реалізують лобістські проєкти та беруть участь у громадських радах стратегічних підприємств. Це питання національної безпеки в умовах війни, — вважає політичний експерт Олег Постернак.
«Активісти» освоюють мільйони доларів, реалізовують лобістські кампанії на користь різних бізнесів, політиків та навіть іноземних урядів. Вони впливають на звільнення та призначення міністрів, забезпечують висвітлення кримінальних справ у вигідному для однієї зі сторін світлі тощо. А натомість — не несуть жодної відповідальності за свої дії. В умовах війни це стає питанням національної безпеки", — написав Постернак.
Він наголосив, що правоохоронці та уповноважені політичні органи мають провести справжній аудит діяльності «антикору», «громадських рад» та «поборників демократії».
Одним з найбільш одіозних активістів експерт назвав Віталія Шабуніна, якому допомагає Юрій Ніколов.
«Відомо, що USAID (коли він ще надавав ґранти) за рік заплатив шабунінському Центру протидії корупції до 1,5 млн доларів. За ці кошти можна було б придбати до 5000 fpv для війська. Але вони пішли особисто Шабуніну з Ніколовим. Понад 100 тис. доларів в місяць», — зазначив він.
За ці кошти, на його думку, Шабунін з компанією мали допомогти вибудувати потужну антикорупційні структури в Україні, але цього не сталося.
«У підсумку, Національне антикорупційне Бюро, яке нібито контролює Центр протидії корупції, проїдає коштів більше, ніж ловить корупціонерів. В одному лише 2024 році держбюджет витратив на утримання НАБУ 1,874 млрд грн, тоді як діяльність Бюро призвела до повернення від корупціонерів аж… 823 млн грн. Загалом, останні скандали зі співробітниками НАБУ, які торгують наркотиками, детективами, які записують сумнівні статки на родичів — роблять картину більш „яскравою“. Її доповнюють судді ВАКС, які живуть своє люксове життя без жодних докорів сумління», — зазначив експерт.
Постернак відзначив, що від антикору не відстають й інші сфери.
Загалом, на його думку, в Україні сформувалася нова каста недоторканих.
«Ґрантоїди-"невидимки» — активні учасники лобістських або чорних піар-кампаній на боці окремих інституцій чи політиків. Освоюють мільйони. Часто є ухилянтами, або несуть фіктивну службу. Тиснуть на державу у війні. А ще є різноманітні громадські ради на підприємствах стратегічних галузей економіки та при правоохоронних і судових органах. Складаються вони з одних і тих самих активістів без будь якого (!) досвіду і компетенції у цих. І працюють вони невідомо на чиї інтереси. Точніше, відомо на які — на власні, «кишенькові», — підсумував Постернак.
Раніше ми розповідали про антикорупціонера Віталія Шабуніна, який скористався схемою ухилення від мобілізації, та проти якого ДБР розслідує низку кримінальних справ, зокрема, про незаконне використання гуманітарки та привласнення джипу Nissan Pathfinder, який волонтери передали для ЗСУ.22
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