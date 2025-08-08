Стрільцям важливо не втрачати зв’язок з реальністю, а Козорогам — поспішати з висновками: гороскоп на п’ятницю: 8 серпня

Серпень принесе деяким знакам зодіаку багатство та успіх, інші матимуть шанс завершити старі справи. Перед третіми з'являться несподівані можливості.

Чого чекати представникам зодіакального кола у п'ятницю, 8 серпня, розповідає гороскоп, складений професійними астрологами.

Овен

Овнам доведеться все тримати під контролем та виявити ініціативу. Можливі несподівані новини, пов'язані з роботою чи грошима. Вдалий час для зустрічей, особливо з тими, хто надихає вас на рух уперед.

Телець

Тельці можуть вирішити дуже важливе питання. Не бійтеся приймати рішення — зірки на вашому боці. Не варто жертвувати своїми інтересами. Довіряйте лише перевіреним людям, особливо у питаннях грошей.

Близнюки

Близнюків чекають яскраві зустрічі та живе спілкування. Це гарний день для поїздок, покупок та оформлення документів. Можлива несподівана зустріч з людиною з минулого. У роботі варто зосередитись на деталях.

Рак

Ракам краще провести день на самоті, відпочити, зайнятися доглядом за собою. Не варто вплутуватися у суперечки. На роботі може прийти приємна звістка або знак, що ви рухаєтеся у правильному напрямку.

Лев

Левам доведеться виявити характер, щоб узяти ситуацію під контроль. Головне — не йти на поводу у гордості і не вступати у конфлікт без вагомої причини. Увечері можливі приємні пропозиції, які відкриють перед вами нові горизонти. Не забувайте про баланс між справами та відпочинком.

Діва

Діви зможуть досягти бажаного результату у справах, які здавалися нерозв'язними. Ви будете особливо уважні до деталей та зможете розплутати навіть найскладніші питання. Уникайте критики на адресу інших — оточення болісно сприймає зауваження.

Терези

Терезам потрібно бути зібраними та уважними, особливо якщо належить прийняти непросте рішення. Не беріть чужі проблеми надто близько до серця. День сприятливий для обговорень, презентацій та будь-яких публічних виступів.

Скорпіон

День чудово підходить для розборів, переговорів та початку нових проєктів. Можливо, ви отримаєте інформацію, яка змінить ваше ставлення до якоїсь людини чи події. Відпускайте те, що більше не працює. Фінансові питання слід відкласти на потім.

Стрілець

На Стрільців чекають цікаві перспективи у професійній сфері. Щоб досягти результату, виявить гнучкість та впевненість. Важливо не втрачати зв'язку з реальністю та не обіцяти того, що важко виконати.

Козоріг

Козорогам варто задуматися про завершення старих справ, вирішення питань з нерухомістю чи фінансами. Можливі цікаві варіанти співробітництва. Не варто поспішати з висновками — дайте собі час на роздуми.

Водолій

Водоліям несподівано відкриються цікаві можливості. День буде наповнений нестандартними ідеями та надихаючими моментами. Не проґавте свій шанс. Фінансові надходження можуть виявитися більшими за очікувані, але не варто розкидатися ресурсами.

Риби

Рибам варто звернути увагу на свій емоційний стан. Можливі внутрішні сумніви. Прислухайтеся до інтуїції — вона вас не підведе. Підходящий момент для медитації та прояснення цілей. У роботі можливий несподіваний поворот, який принесе прибуток чи нові обов'язки.

