Скоро почнеться «біла смуга»: Еван Натаніель Грім назвав щасливчиків серпня
Астрологи стверджують, що у четвер, 7 серпня, небеса можуть влаштувати іспит на витримку, створюючи ситуації, вихід з яких далеко не такий очевидний, як може здатися на перший погляд. Однак астролог Еван Натаніель Грім запевняє — для деяких знаків зодіаку починається довгоочікувана «біла смуга», і Всесвіт готує для них приємні сюрпризи.
А все завдяки переходу Юпітера — планети успіху та достатку — до знаку Раку. Цей астрологічний зсув запускає важливий енергетичний цикл, особливо сприятливий для чотирьох знаків зодіаку.
Рак
Раки, готуйтеся до сплеску енергії, впевненості та везіння. Юпітер увійшов у ваш знак, і тепер ви один з головних фаворитів долі.
«Раки отримають приплив впевненості і будуть виглядати красивішими, ніж будь-коли раніше», — зазначив Грім.
«Ви ніби починаєте світитися зсередини, і це помітять усі навколо. Це особливо сприятливий час для кохання, самореалізації та кар'єрного зростання. Все, що здавалося недосяжним, тепер починає складатися гармонійним чином», — вважає астролог.
Терези
Якщо ви Терези, приготуйтеся до визнання. Усі зусилля, вкладені раніше у професію чи творчість, ось-ось почнуть приносити плоди.
«Реалізувати професійну можливість всього життя», — так описав цей період Грім.
Навіть якщо ви відчували вигоряння чи застій, тепер можливі несподівані повороти: підвищення, важливі проекти, увага з боку впливових людей. Ваша компетентність, харизма та чарівність починають працювати на повну потужність.
Козеріг
Для Козерогів починається емоційне пробудження. Теми кохання, довіри та душевної близькості виходять на перший план. Юпітер допомагає вам перестати тримати все в собі та відкрити серце назустріч новому.
«Козеріг нарешті зможе звернутися до партнера, з яким йому комфортно», — говорить астролог.
Це слушний час для зміцнення стосунків або доленосних знайомств. Навіть якщо ви ще не впевнені у своїх почуттях чи перспективах — не поспішайте, але довіртеся потоку. Нині починається глибока внутрішня трансформація.
Овен
Овни, після напруженого періоду на вас чекає полегшення та гармонія, особливо у питаннях будинку та сім'ї. Ваш простір наповнюється теплом, підтримкою та стабільністю.
«Заплануйте приємні сімейні зустрічі», — радить Грім.
Також можливі й матеріальні покращення: переїзд, оновлення інтер'єру або довгоочікуване придбання. Все це надасть вам відчуття стійкості та натхнення рухатися далі.
Як писали «ФАКТИ», астрологи вважають, що загалом серпень буде сприятливим для представників чотирьох знаків зодіаку.331
