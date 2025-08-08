Чемпіон Європи з футболу виявився шахраєм та засуджений до реального терміну в’язниці (фото, відео)

Знаменитий ексворотар дортмундської «Боруссії», «Штутгарта», «Манчестер Сіті» та збірної Німеччини 64-річний Айке Іммель засуджений до двох років і двох місяців ув'язнення за шахрайство, повідомляє Bild. Раніше іншого колишнього голкіпера німецької збірної Йенса Леманна було оштрафовано судом на 420 тисяч євро за підлість і хитрість.

За інформацією видання, зіркового Іммеля визнано винним за 107 випадками шахрайства. Переважна більшість епізодів стосувалася того, що Іммель брав гроші в борг і не повертав їх. Загальна сума заборгованостей складає 34 340 євро. Зокрема, серед постраждалих виявилася вдова колишнього партнера голкіпера зі збірної Німеччини Андреаса Бреме, який минулого року помер. Іммель заборгував їй 18 020 євро.

Знаменитого воротаря також визнали винним у тому, що він продавав квитки на матч чемпіонату Європи, брав гроші, але не передавав квитки покупцю.

Додамо, що ще у 2008 році Айке Іммель був оштрафований на 5 200 євро за шахрайство після того, як позичив 15 000 євро у пенсіонера та не повернув борг. Того ж року ексворотар подав заяву про банкрутство.

Як відомо, Айке Іммель, який зіграв за збірну ФРН 19 матчів, чемпіон Європи 1980 року, віцечемпіон світу 1982 та 1986 років, а також володар «бронзи» Євро-1988. Він дебютував у німецькій бундеслізі у складі дортмундської «Боруссії» ще 17-річним юнаком та провів понад 500 матчів (з них — 287 поєдинків за «Штутгарт», у складі якого став чемпіоном Німеччини).

Айке Іммель має двох дітей від колишньої дружини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що переможець Ліги чемпіонів отримав тюремний термін за сексуальне насильство над власною дочкою.

Фото Bild, DPA

