Переможець Ліги чемпіонів одержав тюремний термін за сексуальне насильство над власною донькою

Колишнього футболіста «Аякса» та «Севільї» 49-річного голландця з марокканським корінням Таріка Уліду засуджено в Іспанії до двох з половиною років в'язниці за сексуальне насильство над власною донькою, повідомляє telegraaf.nl. Раніше повідомлялося, що легендарному футболісту загрожує 15 років ув'язнення за зґвалтування колишньої дружини.

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Як випливає з матеріалів справи, переможець Ліги чемпіонів у складі амстердамського клубу ще в 2011 році заліз до дитини в ліжко та вчинив сексуальні дії, торкаючись інтимних місць дівчинки. Крім тюремного терміну, колишньому півзахиснику заборонили будь-який контакт із дочкою. Ба більше, колишньому гравцю «Аякса» заборонено відвідувати Іспанію протягом 10 років. Вирок остаточний та оскарженню не підлягає.

Повідомляється, що раніше Уліда вже стикався з іспанською юстицією і провів місяць у в'язниці в Мадриді за підозрою у шахрайстві.

Додамо, що Тарік Уліда — переможець Ліги чемпіонів, дворазовий чемпіон, а також володар Кубка та Суперкубка Нідерландів у складі «Аякса». Після виступів у Європі футболіст встиг пограти в Японії та завершив кар'єру у 30 років.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіона Європи з росії засуджено на п'ять років за зґвалтування 18-річної дівчини.

Фото ФК «Аякс»

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