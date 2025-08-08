Через інформаційну атаку з боку блогерки Анастасії Скальницької на відомого українського пластичного хірурга Дениса Юрченка із публічною заявою виступив президент UPRADAS — Української асоціації пластичних, реконструктивних хірургів і дерматохірургів.

Очільник організації Сергій Дербак назвав напади на лікаря безпідставними, а самого Юрченка — одним із найкращих представників української медицини. «Я не можу бути осторонь, коли посягають на честь і гідність такої людини», — заявив Дербак.

За його словами, Денис Юрченко — один з найвпливовіших пластичних хірургів в Україні, який стояв у витоків створення офіційної спеціалізації з пластичної хірургії в країні. Саме Юрченко був серед перших лікарів, які отримали державний атестат за новим стандартом, і входить до топ-фахівців у своїй галузі.

«Це висококваліфікований хірург. Я знаю його понад 10 років і точно можу сказати — це фахівець найвищого рівня», — підкреслив президент UPRADAS.

Окрім професійних заслуг, Дербак згадав і про волонтерську діяльність Дениса Юрченка: хірург не лише працює в Україні, а й регулярно підтримує Збройні сили — зокрема, останнє авто для бойового підрозділу було придбано саме на його кошти.

Сергій Дербак закликав обережно ставитися до заяв блогерки, адже вся історія між пацієнткою і лікарем — це медична таємниця, яка не повинна бути предметом публічного обговорення.

