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Ускладнення після пластики: в Україні створили механізм підтримки для пацієнтів
Пластичні хірурги запускають новий інструмент підтримки для пацієнтів, які зіштовхнулися з ускладненнями після операцій.
Ініціатором став хірург Денис Юрченко, а реалізується проєкт у межах Української асоціації пластичної, реконструктивної та дерматологічної естетичної хірургії, онкопластичної мамології (UPRADAS).
Як зазначає Юрченко, ускладнення під час реабілітаційного періоду — це відома частина роботи будь-якого хірурга. Але в таких ситуаціях пацієнтам часто потрібна додаткова увага, пояснення й фаховий діалог.
«Ускладнення у пацієнтів іноді трапляються у лікарів. Я не виняток. Але важливо мати механізм, як реагувати на них із турботою, спокійно і професійно», — прокоментував Денис Юрченко.
Саме для цього створюється комісія при Асоціації, через яку пацієнти з ускладненнями під час або після реабілітації зможуть звернутися по «другу думку» — до будь-якого члена Асоціації (а це більшість провідних хірургів України).
За потреби — може бути скликано консиліум лікарів, який розглядає медичну історію, проводить огляд і формує колективну фахову рекомендацію. У складних випадках до консультування можуть залучатися також іноземні експерти.
Як наголошують в UPRADAS, звернутися до Комісії зможуть як пацієнти, так і самі лікарі.
Мета ініціативи — допомогти ухвалити обґрунтоване рішення: продовжувати реабілітацію чи перейти до корекції. А також — знизити емоційне навантаження і для пацієнтів, і для хірургів.
У разі, якщо потрібна корекція — пацієнтка сама обиратиме лікаря, якому довіряє. Фінансові умови процедури будуть спеціальними — нижчими за стандартні.
«Комісія надаватиме професійну підтримку. Пацієнт не має залишатись один на один із проблемою. Як і лікар», — каже голова UPRADAS Сергій Дербак.
Перші консультації Комісії плануються вже у серпні. Алгоритм звернення буде оприлюднено на сайті UPRADAS та в соцмережах.82
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