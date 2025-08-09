Володимир Зеленський і його європейські союзники побоюються, що путін може переконати Трампа піти на надто великі поступки для досягнення угоди. Вони також мають безліч сумнівів щодо того, як будь-яка угода може бути виконана і які гарантії безпеки отримає Україна. Зеленський заявив, що він і європейські союзники обговорили з Трампом під час телефонної розмови «різні формати» мирних переговорів, включаючи «дві двосторонні та одну тристоронню» зустрічі між трьома президентами.

ВІДЕО ДНЯ

«Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу від російської сторони», — написав він у соцмережах.

путін заявив журналістам, що Об'єднані Арабські Емірати можуть бути підходящим місцем для саміту з Трампом, після переговорів у кремлі з президентом ОАЕ Мохамедом бін Заїдом Аль Нахаяном, пише Вloomberg.

За словами кількох обізнаних джерел, під час телефонної розмови з європейськими лідерами Трамп позитивно висловився щодо можливості припинення вогню в Україні. Він також припустив, що путін відкритий до початку мирних переговорів за умови, що будуть обговорюватися зокрема питання обміну територіями, повідомили джерела.

РЕКЛАМА

Володимир Зеленський заявив, що він і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц «скоординували свої позиції» під час телефонної розмови, а радники з питань національної безпеки України, США та Європи проведуть онлайн-зустріч, щоб узгодити позиції.

Дональд Трамп продовжує стикатися з критикою тих, хто бачить реальну небезпеку того, що путін зможе уникнути покарання та продовжити війну.

«Трамп відчайдушно шукає щось, що він міг би назвати перемогою. Я прогнозую, що путін дасть йому це, — сказав професор міжнародних та публічних відносин у Браунському університеті Майкл Кеннеді.- Трамп схопиться за це, а ті, хто краще поінформований, оцінять пастку, в яку потрапляє Трамп».

РЕКЛАМА

Україна заявила, що не готова поступитися жодною частиною своєї території. Вона вимагає, щоб росія вивела свої війська і виплатила компенсацію за руйнування, завдані країні з моменту вторгнення в лютому 2022 року.

Раніше США пропонували визнати Крим російським в рамках будь-якої угоди і фактично поступитися контролем над частинами інших українських регіонів, які окупує росія. В рамках цих попередніх пропозицій контроль над районами Запоріжжя та Херсона був би повернутий Україні.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чому рф не потрібен мир і путін не піде на поступки у своїх воєнних цілях.

РЕКЛАМА

50

Читайте нас у Facebook