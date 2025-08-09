- 14:53 Кеті Холмс із дочкою Сурі Ноель помітили у Нью-Йорку
- 14:22 Трамп відчайдушно шукає щось, що він міг би назвати перемогою, — ЗМІ
- 13:52 Базова соціальна допомога: що враховується до доходу сім’ї, а що — ні
- 13:25 Все через тарифи Трампа: індійські державні НПЗ зупинили закупівлю російської нафти
- 12:54 Максим Галкін вперше прокоментував ДТП, яка трапилася з ним: «Прийшов до тями — гіпс»
- 12:38 Дрони СБУ атакували логістичний хаб в Татарстані
- 12:29 «На оглядовому колесі запропонував мені прожити з ним усе життя»: історія 29-річного Героя України з Буковини, який боронив країну 10 років
- 12:09 Відомий боксер помер через шість днів після бою за титул
- 11:57 На вас чекає фінансовий підйом: які знаки Зодіаку розбагатіють у серпні
- 11:32 Середня зарплата у 30 тисяч гривень уже у 2026 році: Кабмін заявив про майбутнє зростання доходів українців
- 11:11 Зеленський відповів Трампу: «Дарувати землю росіянам і відступати від Конституції не будемо»
- 11:04 Розчиніть 5 ложок суміші у воді — і ванна стане чистішою за нову
Трамп відчайдушно шукає щось, що він міг би назвати перемогою, — ЗМІ
Володимир Зеленський і його європейські союзники побоюються, що путін може переконати Трампа піти на надто великі поступки для досягнення угоди. Вони також мають безліч сумнівів щодо того, як будь-яка угода може бути виконана і які гарантії безпеки отримає Україна. Зеленський заявив, що він і європейські союзники обговорили з Трампом під час телефонної розмови «різні формати» мирних переговорів, включаючи «дві двосторонні та одну тристоронню» зустрічі між трьома президентами.
«Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу від російської сторони», — написав він у соцмережах.
путін заявив журналістам, що Об'єднані Арабські Емірати можуть бути підходящим місцем для саміту з Трампом, після переговорів у кремлі з президентом ОАЕ Мохамедом бін Заїдом Аль Нахаяном, пише Вloomberg.
За словами кількох обізнаних джерел, під час телефонної розмови з європейськими лідерами Трамп позитивно висловився щодо можливості припинення вогню в Україні. Він також припустив, що путін відкритий до початку мирних переговорів за умови, що будуть обговорюватися зокрема питання обміну територіями, повідомили джерела.
Володимир Зеленський заявив, що він і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц «скоординували свої позиції» під час телефонної розмови, а радники з питань національної безпеки України, США та Європи проведуть онлайн-зустріч, щоб узгодити позиції.
Дональд Трамп продовжує стикатися з критикою тих, хто бачить реальну небезпеку того, що путін зможе уникнути покарання та продовжити війну.
«Трамп відчайдушно шукає щось, що він міг би назвати перемогою. Я прогнозую, що путін дасть йому це, — сказав професор міжнародних та публічних відносин у Браунському університеті Майкл Кеннеді.- Трамп схопиться за це, а ті, хто краще поінформований, оцінять пастку, в яку потрапляє Трамп».
Україна заявила, що не готова поступитися жодною частиною своєї території. Вона вимагає, щоб росія вивела свої війська і виплатила компенсацію за руйнування, завдані країні з моменту вторгнення в лютому 2022 року.
Раніше США пропонували визнати Крим російським в рамках будь-якої угоди і фактично поступитися контролем над частинами інших українських регіонів, які окупує росія. В рамках цих попередніх пропозицій контроль над районами Запоріжжя та Херсона був би повернутий Україні.
Раніше «ФАКТИ» писали про те, чому рф не потрібен мир і путін не піде на поступки у своїх воєнних цілях.50
Читайте нас у Facebook
Левам — «Четвірка жезлів» та відчуття свята, Стрільцям — «Шістка кубків» та ностальгія: Таро-прогноз на 9 серпня