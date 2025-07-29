- 29.07 22:53 «Динамо» розгромило «Хамрун Спартанс» і гарантувало собі основну стадію єврокубків: відеоогляд матчу
- 29.07 22:27 Що подарувати босові на день народження: також важливо знати, які подарунки недоречні
- 29.07 21:59 Літній пиріг від гастроблогерки Марини Гармаш: делікатес, який готується просто
- 29.07 21:30 Хоче, щоб усі були щасливі: Елтон Джон взявся мирити Бекхемів із сином
- 29.07 21:03 Домашній засіб для щоденного чищення ванн: ефективний та доступний
- 29.07 20:35 У перші дні війни став на захист України: на Донеччині поліг механізатор з Вінниччини
- 29.07 20:08 Кабачковий млинець з фореллю: ідеальний варіант для сніданку
- 29.07 19:52 Дрони-перехоплювачі не панацея від БПЛА: експерт розповів, у чому мінус такої стратегії
- 29.07 19:31 Ракам — «Туз мечів» та осяяння, Скорпіонам — «Маг» та нові горизонти: Таро-прогноз на 30 липня
- 29.07 19:17 Вже заздрю: ведучий «Холостяка» вперше «засвітив» учасниць нового сезону
- 29.07 18:41 По квартирах киян ходять інспектори: що важливо знати
- 29.07 18:30 Кабачкова лазанья: без тіста та зайвого жиру
«Трамп передав путіну Крим та кілька східних областей на срібному блюді», — австрійська міністерка
Після повернення до влади в США американський президент фактично «подарував» главі кремля п’ять українських регіонів, включно з Кримом, а також заборону на членство України в НАТО. Все це начебто заради закінчення війни, але путін відкинув цю можливість. Про це розповіла міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.
«Одне зрозуміло: Україна хоче миру, росія — ні. Якби путін був справді зацікавлений у мирі, він би розпочав переговори про припинення вогню зараз. Президент США Трамп передав путіну Крим та кілька східних областей на срібному блюді, так би мовити, а також виключив членство України в НАТО. А що робить путін? Він продовжує вести війну на знищення України. Чи має росія має імпульс на передовій? Я не впевнена, бо росія зазнає величезних втрат», — сказала посадовиця.
Міністерка додала, що в якийсь момент труни в росії будуть накопичуватися. До цього додається катастрофічна економічна ситуація.
«кремлю стає все важче продовжувати цю війну. путін знає, що в нього закінчується час. Ось чому він зараз веде війну з такою жорстокою інтенсивністю», — заявила Майнль-Райзінгер.
Раніше повідомлялося, що відмова від компромісу щодо України стане колосальною помилкою путіна.302
Читайте нас у Facebook
В цьому Україна перша у світі: генерал США про те, що неможливо утримати територію лише за допомогою дронів