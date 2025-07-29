Після повернення до влади в США американський президент фактично «подарував» главі кремля п’ять українських регіонів, включно з Кримом, а також заборону на членство України в НАТО. Все це начебто заради закінчення війни, але путін відкинув цю можливість. Про це розповіла міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер.

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«Одне зрозуміло: Україна хоче миру, росія — ні. Якби путін був справді зацікавлений у мирі, він би розпочав переговори про припинення вогню зараз. Президент США Трамп передав путіну Крим та кілька східних областей на срібному блюді, так би мовити, а також виключив членство України в НАТО. А що робить путін? Він продовжує вести війну на знищення України. Чи має росія має імпульс на передовій? Я не впевнена, бо росія зазнає величезних втрат», — сказала посадовиця.

Міністерка додала, що в якийсь момент труни в росії будуть накопичуватися. До цього додається катастрофічна економічна ситуація.

«кремлю стає все важче продовжувати цю війну. путін знає, що в нього закінчується час. Ось чому він зараз веде війну з такою жорстокою інтенсивністю», — заявила Майнль-Райзінгер.

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Раніше повідомлялося, що відмова від компромісу щодо України стане колосальною помилкою путіна.

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