Трамп може провести окрему зустріч із Зеленським: що про це відомо

Після неоднозначних сигналів, коли спеціальний посланець США Стів Віткофф три години зустрічався з путіним у москві, а потім Білий дім запровадив жорсткі нові тарифи на Індію, посилаючись на її підтримку воєнної економіки росії, Трамп раптово оголосив, що має намір зустрітися з путіним «дуже скоро» і що «є дуже хороший шанс» досягти угоди щодо війни в Україні. путін підтвердив плани зустрічі та заявив, що Об'єднані Арабські Емірати будуть підходящим місцем, тому диктатор зустрівся з президентом ОАЕ Мохамедом бін Заїдом аль-Нахаяном у москві.

Посадовець Білого дому, який побажав залишитися анонімним, заявив, що Трамп зустрінеться з путіним лише за умови, що російський диктатор також погодиться зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським — що, за словами путіна, на даному етапі є передчасним, пише Washington Post.

Але пізніше Білий дім пом'якшив свою риторику, наголосивши, що Дональд Трамп бажає зустрітися з обома лідерами, але інші варіанти залишаються на столі.

«Як заявив президент Трамп, росіяни висловили бажання зустрітися з президентом США, і президент відкритий для цієї зустрічі. Президент Трамп хотів би зустрітися як з президентом путіним, так і з президентом Зеленським, тому що він хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася, — сказала прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. — Білий дім опрацьовує деталі цих потенційних зустрічей, і деталі будуть надані у відповідний час».

Про наполягання на тому, щоб путін також зустрівся із Зеленським як умові участі Трампа у саміті, вперше повідомила New York Post. Але сам Трамп пізніше не згадував про таку вимогу.

Початкове обговорення передбачало дві двосторонні зустрічі — між Трампом і путіним, а також Трампом і Зеленським — а потім зустріч з усіма трьома. Плутанина щодо того, чи погодився путін зустрітися із Зеленським, виникла лише після того, як «росіяни спробували якось приховати або применшити» цю частину плану, сказав український чиновник.

Високопоставлений український чиновник заявив, що 6 серпня обговорювалися пропозиції щодо окремої зустрічі Трампа з лідерами росії та України, а потім проведення тристороннього саміту. Відомо про постійну напруженість, оскільки обидві сторони прагнуть спочатку зустрітися з Трампом, враховуючи передбачувану перевагу, яку це може дати.

Як би не були сформульовані умови путіна, аналітик Тетяна Станова з Центру Карнегі росія-Євразія написала в дописі у соціальних мережах: «вони зводяться до однієї й тієї ж вимоги: Україна припиняє опір, Захід припиняє постачання зброї, а Київ приймає умови росії, що фактично є капітуляцією».

Ще один високопоставлений український чиновник сказав, що намагається залишатися оптимістом щодо саміту Трамп-путін, особливо враховуючи, що росія, схоже, розглядає часткове припинення вогню, яке б зупинило авіаудари.

«Загалом, ми всі розуміємо, що завершення війни повністю в руках Трампа, — сказав високопоставлений чиновник. — Якби першим кроком було часткове припинення вогню — все, крім лінії зіткнення — це було б добре. Але якби те саме було останнім кроком, це було б небезпечно для України. Ми чуємо сигнали з певних каналів, що росія прагне врегулювати ситуацію. Однак довіра між сторонами повністю зруйнована».

Раніше журналіст та аналітик Віталій Портніков писав про вибір, який постане перед Трампом 9 серпня.

