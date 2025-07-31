путін не піде на поступки у своїх воєнних цілях: аналітики про те, чому рф не потрібен мир

Кремлівські чиновники продовжують зображати росію в прямій геополітичній конфронтації із Заходом, щоб заручитися підтримкою росіянами війни в Україні та майбутньої російської агресії проти НАТО. Міністр закордонних справ сергій лавров заявив на російському молодіжному форумі 28 липня заявив, що в них «немає союзників на полі бою», на відміну від Першої та Другої світових воєн. Твердження про те, що росія діє сама у своїй війні в Україні, ігнорує поточну підтримку, яку країна отримує від Північної Кореї, Ірану та Китаю.

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Північна Корея надіслала балістичні ракети, артилерійські снаряди та північнокорейські війська для підтримки воєнних зусиль росії проти України, і є економічні та політичні ознаки зростаючого зближення між ними, повідомляють в Інституті вивчення війни.

Іранські безпілотники «Шахед» відігравали ключову роль у повітряних кампаніях росії проти українських міст протягом усієї війни, а допомога Ірану дозволила рф стати самодостатньою у виробництві цієї зброї.

росія значною мірою залежить від КНР у підтримці своїх схем ухилення від санкцій, а китайські компанії постачають критично важливі компоненти подвійного призначення та мікроелектроніку для російських військових технологій, зазначають аналітики.

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Зміцнення відносин між росією, Іраном, Північною Кореєю та КНР становить зростаючу загрозу для безпеки Заходу, і рф активно прагне до глобального антизахідного альянсу. Заяви лаврова також підкреслюють зусилля кремля щодо встановлення неформальної державної ідеології, яка увічнює ідею про те, що Захід перебуває в екзистенційному конфлікті з росією, щоб заохотити беззаперечну підтримку населенням російського уряду.

лавров стверджував, що росія наполягатиме на своїх вимогах: «ніякого втягування України в НАТО, жодного розширення НАТО взагалі» та визнання незаконної анексії росією Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей і Криму.

«Заяви Лаврова підтверджують відданість кремля своїм воєнним цілям в Україні перед російською громадськістю, і зокрема перед російською молоддю. кремль присвятив значну кількість часу та енергії формуванню внутрішньої підтримки війни. Відданість російського суспільства досягненню воєнних цілей росії, над сприянням чого кремль наполегливо працював, значно ускладнить для президента путіна представлення будь-якої мирної угоди, яка значно відрізняється від його заявлених цілей, як перемоги перед його внутрішньою аудиторією», — додають аналітики.

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Вони переконані, що путін навряд чи піде на якісь поступки у своїх воєнних цілях, хіба що його змусять до цього значні перемоги України на полі бою, оскільки будь-яке завершення війни, яке не досягне всіх цілей путіна, поставить під сумнів успіх і доцільність військової кампанії рф в Україні.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що шлях до миру полягає у посиленні постачання зброї до України.

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