Ми схильні думати про путіна як про людину, яка порушує закон, — і це абсолютна правда. Але для нього так само важливо мати можливість посилатися на закон, як і порушувати його. Так вважає старший науковий співробітник Центру Карнегі росія — Євразія Олександр Баунов, повідомляє The New York Times.

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«Нескінченне розширення правового порядку на службу владі однієї людини зрештою вимагає вищого виправдання. Дійсно, вся політична кар'єра путіна була пошуком джерела легітимності, глибшого за сам закон, особистою одержимістю доведенням своєї влади. Це, як і завоювання, є тим, що рухає його війною проти України. Мета полягає в тому, щоб перетворити воєнну перемогу на квиток росії до клубу великих держав світу. Але це залишається неможливим без визнання з боку Заходу. Здається, що путін не може цього отримати», — говорить Баунов.

Легітимність, додає Баунов, вічна проблема для диктаторів. Якими б сильними вони не здавалися, вони завжди страждають від її дефіциту.

«Зрештою, їхня влада не є результатом народних уподобань. Це пояснює схильність автократів до сфальсифікованих референдумів та виборів: референдум був шляхом, яким путін продовжив свій термін повноважень у 2020 році, а вибори, що проводяться кожні шість років, використовуються для того, щоб забезпечити видимість народної згоди на його правління. Однак диктатор може отримати лише певну підтримку від узгодження рішень».

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Навіть після анексії Криму та початку АТО на сході України кремль продовжував переговори — зокрема, Мінські угоди — з метою покласти край дипломатичній ізоляції та повернути собі місце за столом переговорів великих держав. Ці зусилля зазнали невдачі, і путін вирішив підвищити ставки.

«Незважаючи на безкомпромісні заяви, кремль вже відступив від деяких своїх крайніх позицій. У березні путін висунув такі ідеї, як опіка ООН над Україною або вибори як передумову для початку будь-яких переговорів. москва більше не наполягає на тому, що прямі переговори з Україною безглузді й що будь-яка реальна угода спочатку має бути досягнута із Заходом. Вимога про голосування в українському парламенті щодо скасування заборони на переговори з росією також тихо зникла. москва не відмовилася від своїх головних вимог. Це тому, що за останні три роки росія, незважаючи на небажання кремля повністю мобілізувати всю країну, перетворилася на країну, що опинилась у стані війни. Чим довші та масштабніші воєнні зусилля, тим переконливішим має бути результат», — зазначає аналітик.

кремль розглядає переговори як майданчик, де він може заявити про перемогу, яка досі вислизала від нього на полі бою. Це допомагає пояснити, здавалося б, абсурдну вимогу до України вивести війська з територій, які росія навіть не контролює.

«Для путіна перемога — це не просто захоплення території, а диктування умов, перекроювання кордонів і визнання нової реальності. Саме так він може забезпечити собі легітимність, якої він прагне. Не дивно, що цю позицію важко зрозуміти. путін опинився перед дилемою: захопити якомога більше та легітимізувати хоча б частину захопленого. Як і Сталін, після подібних сумнівів він, ймовірно, зробить той самий вибір — покладатиметься лише на силу, а не на Захід, щоб забезпечити свої здобутки. Це може бути своєрідною перемогою. Але це не те, чого він хоче», — пояснює Баунов.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що путін і фсб на тлі війни почали репресії проти російської еліти.

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