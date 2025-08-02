Трамп може підкупити путіна поступкою: про що йде мова

Бажання Дональда Трампа закінчити війну в Україні може вилитися у певну угоду росії зі США, що піде на шкоду усій Європі, включно з самими українцями. Про це пише Рolitico.

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Це та кувалда, яка може розбити економічний брандмауер Заходу навколо росії, і забрати з собою американську енергію, вважають колишні та нинішні європейські дипломати, а також американські експерти галузі. Керівники нафтогазових компаній вже попереджають Білий дім про такий результат, а також складають плани на випадок, якщо їхні прохання будуть проігноровані.

«Єдина річ, яка може зірвати вражаюче зростання американської промисловості у галузі скрапленого газу, — це відновлення потоків з росії. У цьому немає жодних сумнівів», — сказав Джеффрі Пайєтт, який був послом в Україні, коли росія вторглася до Криму в 2014 році, і очолював Бюро енергетики та природних ресурсів Державного департаменту за часів колишнього президента Джо Байдена.

Трубопроводи до Європи не відновлюються. Поки що. Але санкції США проти росії пом'якшуються, і деякі європейці шепочуться про відновлення імпорту російських енергоносіїв. Американські інвестори навіть обговорювали партнерство з російськими чиновниками для відновлення потоків газу до Німеччини.

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«Це означатиме, що адміністрація Трампа запихає російський газ європейцям у горло. Звичайно, нас турбують розмови про повернення до російських енергоносіїв та відсутність ясності щодо позиції США, — сказав чиновник зі східноєвропейської країни, який не був уповноважений виступати публічно. — Але ми сподіваємося, що виграємо у дискусії, адже повернення було б помилкою».

Попри те, що на східному фланзі Європи твердо вирішили ніколи не повертатися в холодні обійми «Газпрому», по-іншому на ситуацію можуть дивитися в Західній Європі, що загрожує певним розколом на континенті.

«Дехто побоюється, що схильність Дональда Трампа до видовищ та гіпербол підштовхне його до мирної угоди з росією, яка послабить Україну та підірве експорт США», — йдеться у статті.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що «Газпром» поховав турецький газовий хаб, який називали мрією путіна.

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