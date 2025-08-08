«Нардеп Вацак ухилявся від податків і фігурує в рейдерських схемах», — Борис Кушнірук

На тлі пильної уваги до голосування народного депутата Геннадія Вацака за скандальний законопроєкт № 12414, що обмежує повноваження НАБУ та САП, економіст Борис Кушнірук оприлюднив факти, які ще більше загострюють питання про законність і прозорість бізнесу депутата.

У своєму блозі на Facebook Кушнірук розповів про низку гучних скандалів, пов'язаних із діяльністю ТОВ «Кондитерський дім Вацак», що, за даними публічного реєстру, належить родині нардепа. Серед іншого, йдеться про ухилення від податків на десятки мільйонів гривень, рейдерські захоплення, а також масові скарги клієнтів і працівників на умови роботи та якість продукції.

Схеми ухилення від податків

У липні 2025 року Бюро економічної безпеки завершило розслідування, згідно з яким керівник «Кондитерського дому Вацак» ухилявся від сплати понад 29 мільйонів гривень податків.

«За даними слідства, у 2023−2024 роках посадовець свідомо занижував об’єкт оподаткування», — пише Борис Кушнірук.

За даними Кушнірука, «в ході слідства встановлено, що службові особи компанії організували схему ухилення від оподаткування, яка діяла щонайменше з початку 2022 року, тобто з початку повномасштабної війни. Йдеться про систематичний продаж продукції підприємства через мережу з 126 підконтрольних фізичних осіб-підприємців (ФОП) — за штучно заниженими цінами. Це дозволяло уникати сплати податку на прибуток і ПДВ у повному обсязі».

У результаті — бюджет таки отримав компенсацію, але провадження триває, і обвинувачений керівник компанії — Валерій Твердохліб — очікує на рішення суду.

Рейдерство та репутаційні скандали

Кушнірук нагадав, що у Могилеві-Подільському, звідки родом Вацак, бізнесмени вже кілька разів звинувачували його структури у рейдерстві. Зокрема, йдеться про спроби силового захоплення приміщень на набережній Дністра. Люди вийшли на пікет з гаслом «Вацак = МАФІЯ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОГО», звинувачуючи охорону компанії у віджиманні приватного бізнесу — про це писали кілька місцевих і національних ЗМІ.

Також набула розглосу історія звільнення переселенки, якій не заплатили за два місяці роботи.

«Жінку, яка пропрацювала два місяці, звільнили заднім числом, не видавши заробітну плату. На неї повісили все прострочення, повернення, а її звільнили», — цитує Кушнірук повідомлення харківського волонтера Миколу Маслова.

Лише після розголосу компанія пообіцяла компенсувати борг.

Давні історії — і нові питання

Борис Кушнірук згадує також, що ще у 2012 році «Вацак» програв суд ДПС на суму понад 5,4 мільйона гривень.

«З нарахуваннями та штрафними санкціями податківців він був не згоден, доводячи, що бухгалтерський облік вівся згідно з чинним законодавством. Відтак, відстоював свої права у суді, але програв.

Зокрема, перевіряючим так і не вдалося встановити, скільки коштує конкретна одиниця кондитерського виробу від «Вацака».

Тобто собівартість, приміром, одного тістечка залишилася загадкою для податківців. Потрібних документів не знайшлося. Проте було виявлено численну нерухомість та автомобілі", — пише Борис Кушнірук.

З урахуванням цілої низки епізодів — від податкових порушень до соціальних конфліктів — експерти й громадськість дедалі частіше задаються питанням: чи не є «Кондитерський дім Вацак» лише фасадом для масштабнішої тіньової діяльності, з якою не бажано стикатися НАБУ та САП?

