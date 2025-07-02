Справа iBox Bank: що відомо про підозрювану у фінансових махінаціях Альону Шевцову та її пособниць

Понад півтора року тому колишню голову Наглядової ради та співвласницю iBox Bank Альону Шевцову було оголошено у міжнародний розшук. БЕБ підозрює її у фінансових махінаціях на значні суми та організацію схем щодо відмивання мільярдів гривень на користь нелегальних онлайн казино.

ВІДЕО ДНЯ

Дізнавшись про відкриття кримінального провадження, сама Альона та двоє її пособниць виїхали за кордон, йдеться у матеріалі «РБК-Україна».



БЕБ вдалося отримати дозвіл та провести досудове розслідування навіть за відсутності підозрюваних.

За даними слідства, йдеться про «відмивання» близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Детективи встановили, що підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в «Айбокс банку».

«РБК-Україна» пише, що гравці нелегальних казино поповнювали свої ігрові акаунти, переводячи кошти на ці компанії. Водночас у призначенні платежу вказували оплату фіктивних товарів і послуг, щоб замаскувати транзакції.

РЕКЛАМА

За інформацією видання, у кінці квітня на території Польщі було затримано директорку одного з департаментів АТ «Айбокс банк» Циганок Ірину, яку було оголошено в розшук у справі БЕБ про міскодинг на 5 млрд грн. Наразі вирішується питання щодо екстрадиції підозрюваної, яка тривалий час переховувалась від органів досудового розслідування.

«РБК-Україна» зазначає, що незаконну діяльність фінансової установи помітив державний регулятор. У 2023 році Нацбанк відкликав ліцензію та ліквідував iBox Bank. Як зазначено в заяві НБУ, рішення було прийнято «у зв’язку із систематичними порушеннями Банком (iBox — Авт.) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Сама Шевцова, яка потрапила до санкційного списку РНБО, відкидає будь-які звинувачення на свою адресу й називає атакою на свій бізнес.

Наразі колишня голова наглядової ради iBox Bank Альона Шевцова знаходиться у міжнародному розшуку.

РЕКЛАМА

Заходи по встановленню її місцезнаходження та інших фігурантів справи тривають.

Раніше «ФАКТИ» писали, що рішення про дозвіл БЕБ на здійснення спеціального досудового розслідування «було ухвалено, попри безпрецедентну інформаційну атаку та особисте переслідування суддів Личаківського районного суду м. Львів».

74

Читайте нас у Facebook