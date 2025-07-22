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Рада знищила незалежність НАБУ і САП: хто підтримав згортання евроінтегрграції України

14:03 22 липня 2025
Рада підтримала проєкт закону 12414. Фото Ярослава Железняка

Верховна Рада України підтримала в цілому проєкт закону 12414, факично ліквідувавши всю незалежність НАБУ та САП.

Про це повідомив народний депутат України з «Голосу» Ярослав Железняк, додавши, що в парламенті знайшлося 263 голосів «за».

«Ми блокували трибуну. За цей зашквар не голосували. Але мені дуже гидко та соромно за людей в залі, які з народних депутатів за 6-ть років скотилися до цього», — зазначив він та додав, що в Раді хочуть, аби документ сьогодні ж був підписаний спікером та переданий на підпис президенту.

Законопроєкт підтримали депутати фракцій «Слуга народу», «Батьківщина» і забороненої ОПЗЖ.

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«Коли Зеленський голосує разом з Тимошенко та ОПЗЖ за знищення боротьби з корупцією — це і є остаточне перетворення у тих політиків, з якими колись дуже давно Володимир Зеленський хотів боротись і навіть перемогти, але не зміг», — написав у Facebook журналіст «Української правди» Михайло Ткач.

Нагадаємо, що документ поставили на голосування в парламенті на тлі процесуальних дій, які проводили СБУ та Офіс генпрокурора. Зокрема, силовики прийшли з обшуками до деяких співробітників НАБУ, відбулися затримання.

Фото зі сторінки Ярослава Железняка

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