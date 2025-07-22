- 15:39 Дихати стане легше? Уряд обіцяє рік без перевірок і закриття справ проти бізнесу
- 15:33 Це крок до українського «грузинського сценарію»: експерт про наслідки знищення парламентом незалежності НАБУ і САП
- 15:11 Відроджена: переможниця «Холостяка» вразила зміною образу
- 15:07 В НАБУ і САП закликали президента не підписувати закон, який знищує їхню незалежність
- 14:51 Не перетворюйте рослини на «ледачих ненажер»: городниця розповіла, як краще доглядати за перцями у другій половині липня
- 14:22 Німеччина відправить Patriot Україні: про яку кількість систем йдеться
- 14:03 Рада знищила незалежність НАБУ і САП: хто підтримав згортання евроінтегрграції України
- 13:55 За інформацію про зниклого півтора року тому чоловіка дають чималу винагороду: про кого йдеться
- 13:53 Приїзд Анджеліни Джолі та Сальми Хайек до Мексики викликав скандал: що трапилось
- 13:42 «Поведінка мародера, який користується ситуацією»: що пишуть в мережі про спробу влади знищити антикорупційну систему
- 13:31 Міністерство єдності українців ліквідують: що з ним буде і чому це сталося
- 12:54 Щомісячна допомога на дітей: хто зможе отримувати 2100 гривень
Рада знищила незалежність НАБУ і САП: хто підтримав згортання евроінтегрграції України
Верховна Рада України підтримала в цілому проєкт закону 12414, факично ліквідувавши всю незалежність НАБУ та САП.
Про це повідомив народний депутат України з «Голосу» Ярослав Железняк, додавши, що в парламенті знайшлося 263 голосів «за».
«Ми блокували трибуну. За цей зашквар не голосували. Але мені дуже гидко та соромно за людей в залі, які з народних депутатів за 6-ть років скотилися до цього», — зазначив він та додав, що в Раді хочуть, аби документ сьогодні ж був підписаний спікером та переданий на підпис президенту.
Законопроєкт підтримали депутати фракцій «Слуга народу», «Батьківщина» і забороненої ОПЗЖ.
«Коли Зеленський голосує разом з Тимошенко та ОПЗЖ за знищення боротьби з корупцією — це і є остаточне перетворення у тих політиків, з якими колись дуже давно Володимир Зеленський хотів боротись і навіть перемогти, але не зміг», — написав у Facebook журналіст «Української правди» Михайло Ткач.
Нагадаємо, що документ поставили на голосування в парламенті на тлі процесуальних дій, які проводили СБУ та Офіс генпрокурора. Зокрема, силовики прийшли з обшуками до деяких співробітників НАБУ, відбулися затримання.
Фото зі сторінки Ярослава Железняка131
Читайте нас у Facebook
Овни отримають вигідну пропозицію, Тельці — бонус, а Рибам доведеться скоротити витрати: фінансовий гороскоп на тиждень 21 — 27 липня