«Слуга народу» Безгін, який свідомо голосував за знищення НАБУ і САП, є автором й інших диктаторських законопроєктів

Народний депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін не лише свідомо голосував за закон про знищення САП та НАБУ. Він також є автором інших законопроєктів, які спрямовані на знищення демократії в Україні та повернення країни в бік диктатури. Про це повідомив народний депутат VIII скликання Борислав Береза.

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«Після гучного голосування за законопроєкт № 12414, яким „слуги“ намагалися знищити НАБУ і САП, влада почала задкувати. Але в парламенті знайшлися самородки, які хочуть, щоб було, „як в путіна“, і відкрито про це заявили. Так, камінг-аут зробив нардеп-слуга Безгін. Каже, голосував за знищення НАБУ та САП принципово. А те, що люди по всій країні вийшли на акції, а західні партнери були шоковані, то це просто „провал у комунікації“. Маленький „слуга“ виявився із замашками диктатора. Більше того, Безгін — піонер диктаторських ініціатив в Україні. Він один з тих, хто зробив усе можливе, щоб Україна не отримала транш в 4,5 млрд і була відкинута на багато років від Євросоюзу», — написав Борислав Береза.

Екснардеп заявив, що Віталій Безгін — автор низки диктаторських ініціатив. Зокрема, законопроєкту № 4298, яким вводиться вертикаль нагляду за муніципалітетами, що робить їх абсолютно залежними від центральної влади, як в рф. Також Безгін, за словами Берези, «трансформував законопроєкт № 13150, в рамках Ukraine Facility, у спробу створити 160 державних адміністрацій із функціями нагляду, контролю й регулювання».

Крім того, як голова підкомітету з місцевого самоврядування у Верховній Раді, Безгін за понад три роки не спромігся врегулювати статус голів громад, яких призначає президент через військові адміністрації. А очолювана ним комісія «ТСК проти Києва», яка була створена для політичного переслідування місцевого самоврядування, «щоб збити Кличка з Києва», не показала жодного результату, натомість освоїла «бюджет, якого вистачило б на сотні дронів для ЗСУ», зазначив Береза.

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«Ініціативи Безгіна — це про знищення децентралізації та місцевого самоврядування. Його руками блокується вступ України до ЄС. Як стало відомо днями, четвертий у 2025 році транш фінансової допомоги Україні у рамках механізму Ukraine Facility буде наданий у меншому обсязі, ніж планувалося. Україна мала б отримати 4,5 мільярда євро, але цього не буде, бо, зокрема, згорнуто децентралізацію. Одним з авторів законів зі знищення децентралізації і є Безгін», — наголосив Береза.

Нардеп підкреслює, що Безгін виконує завдання влади, бо є фігурантом кримінального провадження за статтею про держзраду, яка передбачає покарання у вигляді 10 років ув’язнення.

«Час визнати, що Безгін — не самостійна фігура. Він звичайна маріонетка, в якій стирчить рука ОП. Керувати Безгіним, за даними ЗМІ, допомагає кримінальна стаття за бізнес з росією. І не з ким-небудь, а з рідною тіткою — Галиною Герасимовою, депутаткою від партії президента рф путіна „єдина росія“. Тому ОП і реєструє через Безгіна диктаторські закони. Адже схоже, що йому самому — не чужі російські порядки і російський підхід: авторитаризм, кримінальні статті, знищення демократії. Тому він дійсно не збрехав — голосував принципово. Щоб було, як в росії, де люба тітка — теж депутат, в якої президент — теж диктатор», — вважає Борислав Береза.

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Раніше повідомлялося, що 22 липня 263 народні депутати України підтримали законопроєкт № 12414, яким знищується незалежність САП та НАБУ. Попри масові протести у багатьох містах з вимогою накласти вето на цей закон, того ж дня його підписав президент.

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