Зеленський відповів Трампу: «Дарувати землю росіянам і відступати від Конституції не будемо»

Після візиту до москви спецпосланця американського президента Дональда Трампа Стіва Віткоффа та його зустрічі з господарем кремля путіним, в ЗМІ з'явилося чимало версій того, до чого домовилися росіяни з американцями перед можливою зустріччю президентів двох країн. Однин із сценарієв, зокрема, передбачає територіальні поступки з боку України. Мовляв, рф вимагає, щоб Україна віддала всю східну частину Донбасу, а також Крим, а у відповідь припинить наступальні дії в Херсонській та Запорізькій областях. І знов в пресі зробили вкид про те, що, мовляв, росіяни з американцями про все домовляться без участі України. Втім, наразі жодних офіційних коментарів з цього приводу немає — всі повідомлення робляться з посиланням на джерела.

Проте президент України Володимир Зеленський одразу відповів на «територіальне питання»: «Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть».

Він наголосив, що війну треба закінчувати, і це має зробити росія, але страна-агресорка її затягує — саме в цьому і є проблема.

«Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, — вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом із президентом Трампом, разом з усіма партнерами працювати заради реального, і головне, тривалого миру — миру, який не розвалиться через бажання москви», — додав він.

Нагадаємо, що наразі готується зустріч президентів США та росії. Вона може відбутися вже найближчим часом на Алясці.

