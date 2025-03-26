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Новий скандал навколо принца Гаррі: Сассекс покинув заснований ним самим фонд

18:45 26 березня 2025
Принц Гаррі, фото: Evan Agostini / AP / TASS

Поки Меган Маркл готується до «війни» з актрисою Гвінет Пелтроу через кулінарне шоу, її чоловік принц Гаррі потрапив до скандалу, пов'язаного з благодійністю.

Про це пише видання The Guardian.

За словами принца, він залишив «у шоці» та з розбитим серцем благодійний фонд Sentebale, який був заснований ним і принцом Сейсо з Лесото у 2006 році для допомоги страждаючим від бідності, СНІДу та ВІЛ жителям Лесото та Ботсвани на тлі запеклих внутрішніх розглядів.

Фонд «Сентебале», що в перекладі означає «Не забувай мене», був створений для того, щоб допомогти людям у Лесото та Ботсвані, які живуть у бідності, і тим, хто страждає від ВІЛ та СНІДу. Колишні піклувальники Тімоті Баучер, Марк Дайєр, Одрі Кгосідінці, Келелло Леротолі та Даміан Вест опублікували заяву, в якій оголосили про своє рішення одноголосно піти з посади членів правління.

За даними ЗМІ, скандал може у майбутньому вплинути на репутацію самого Гаррі, над яким все ще висить загроза депортації із США через махінації з документами щодо вживання наркотиків при подачі візи на проживання в Америці.

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Нагадаємо, попри проблеми у принца Гаррі, Меган Маркл активно рекламує у соціальних мережах свій бренд стилю життя «Як завжди».

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