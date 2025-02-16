Підвищення тарифів на воду, світло та тепло: у Раді зробили заяву

Все більше українців, включно з народними депутатами, побоюються, що через не зовсім раціональні дії деяких чиновників уряд буде змушений підвищувати тарифи — навіть всупереч існуючому мораторію.



Втім, голова комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Андрій Герус запевнив, що наразі влада не має конкретних планів щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в Україні. Про це він заявив у коментарі виданню РБК-Україна.



«Таких планів немає. Хоча я поки не знаю, що може бути з тарифом на воду та розподіл газу. По воді останній раз тарифи змінювали перед війною. Те саме з розподілом газу», — сказав він.

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Також Герус зазначив, що в Україні не однаково підходять до тарифів. Деякі з них зростали, зокрема торік, а частина залишається незмінною з 2021 року.

У відповідь на запитання, чи можуть бути зміни тарифів після опалювального сезону (за словами голови Кабміну Дениса Шмигаля, доки він продовжується, на підвищення діє мораторій), Герус сказав, що «не чув про такі плани або про обговорення такого варіанту».

Як відомо, в Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Ціни на електроенергію та холодну воду не заморожені. Уряд уже двічі суттєво підвищив тарифи на електроенергію — 1 червня 2023 року та з 1 червня 2024 року. Зростання цін пояснювалося великими витратами відновлення енергосистеми після російських ударів.

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Крім того, у НКРЕКП у грудні 2022 року також ухвалила рішення щодо підвищення тарифів на холодну воду, проте після втручання президента Володимира Зеленського нові тарифи скасували. Це не заважає обласним водоканалам підвищувати її на місцях.

Своєю чергою, Національний банк України у своєму довгостроковому прогнозі інфляції очікує, що протягом 2025 року діючі тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води переглядати не будуть. Підвищення можливе з 2026 року.

Також зазначимо, що за даними Держстату, середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні у січні 2025 року порівняно із січнем минулого року зросли на 19,1%. Найбільше подорожчала електроенергія — на 63,6%. Водночас не змінилися тарифи на природний газ, гарячу воду та опалення.

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Нагадаємо, в Україні кожен побутовий споживач електроенергії має можливість змінити тариф та економити значну суму на кожній платіжці. Більш детально про це у нашому матеріалі.

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