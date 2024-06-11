Збила двох дітей і втекла: на Київщині затримали п’яну водійку

Всупереч підвищенню штрафів для п'яних водіїв, число тих, хто ризикує сідати за кермо «під мухою» не зменшується.

Про один з подібних жахливих випадків у Білоцерківському районі на Київщині розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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«Учора, близько 23-ї години, нам надійшло повідомлення про ДТП з потерпілими в селі Троїцьке», — написав Білошицький у Telegram.

Правоохоронці з’ясували, що невстановлений водій скоїв наїзд на двох дітей, після чого поїхав у напрямку селища Рокитне.

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Після надання домедичної допомоги травмованим дівчатам 11-ти та 15-ти років, патрульні вияснили у очевидців події додаткові факти про автомобіль винуватиці ДТП та місце, де вона мешкає.

Потім вони затримали 55-річну кермувальницю. Огляд на стан сп’яніння виявився позитивний: 1,91 проміле алкоголю.

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«Надалі справою займатимуться слідчі», — зазначив Білошицький.

Нагадаємо, раніше було затримано посадовця РДА Київщини, який у нетверезому вигляді скоїв ДТП з чотирма постраждалими.

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