Трагедія на Київщини: мікроавтобус з 9 пасажирами провалився під землю, двоє людей загинуло

Вранці 22 квітня на Київщині сталася смертельна ДТП. На території Іванківської громади поблизу села Олива мікроавтобус з пасажирами провалився під землю.

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Про це повідомили у ДСНС.

Рятувальники встановили, що на трасі Іванків-Радомишль, мікроавтобус віз людей на роботу в село Пісківка, і провалився у провалля.

В салоні знаходилось 9 пасажирів, двоє з яких загинули, а семеро отримали тяжкі поранення. Бригадами «швидкої» постраждалих направили до Бородянської та Іванківської лікарень.

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«Обставини даної події встановлюються поліцією», — додали рятувальники.

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У мережі з'явилось відео події.

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Нагадаємо, раніше під Києвом сталася масштабна аварія за участю 6 машин.

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