Електронні докази обвинувачення у справі Грановського сфальсифіковані: висновки дослідження, проведеного на замовлення прокурорів

8 серпня відбулося чергове засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду в резонансній справі колишнього народного депутата Олександра Грановського. Колегія (Павлишин О.Ф., Калугіна І.О., Чорненька Д.С.) розглянула апеляційну скаргу прокурора та захисників на ухвалу слідчого судді Воронька В.Д. від 20.09.2024, який скасував підозру О. Грановському у справі № 991/1956/24, а також апеляційну скаргу захисників на ухвалу слідчого судді Крикливого В.В. від 19.03.2025, який відмовив у задоволенні скарги на повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри О. Грановському у справі 991/12451/24.

У попередньому засіданні ці дві справи було об’єднано в одну, в рамках якої й заслухали апеляційні скарги прокурорів і захисників на обидві ухвали. Перед тим адвокати звернулися до суду з клопотанням про долучення до матеріалів справи нових важливих доказів.

«Ми вже третій рік доводимо Вищому антикорупційному суду, що фактично доказів вчинення злочину нашим клієнтом не має. Єдиним аргументом обвинувачення був протокол негласних слідчих дій детективів НАБУ. Вони стверджують, що дослідили хмарне сховище iCloud бізнесмена Андрія Адамовського, колишнього бізнес-партнера Грановського, і вивантажили резервні копії листування в WhatsApp, в яких ніби-то йдеться про якісь злочинні схеми. Обвинувачення та захист провели два десятки українських і міжнародних експертиз, які це спростовують. Крім того, виявлено низку невідповідностей. Сторона захисту клопотала щодо долучення трьох експертних досліджень державної експертної установи щодо автентичності протоколу проведення негласних слідчих дій, одна з яких була проведена на замовлення сторони обвинувачення. Прокурор, коментуючи позицію захисту та почувши висновки експертизи, відмовився від частини електронних доказів сторони обвинувачення. В результаті суд задовольнив долучення цих експертних висновків до матеріалів справи та відповідно їх дослідження», — зазначив захисник Олександра Грановського, адвокат Артем Крикун-Труш, партнер компанії Miller law firm.

Він також додав, що три роки захисники намагалися отримати відеозаписи з протоколу слідчих дій, але під різними приводами їм відмовляли. Адвокати іншої особи змогли отримати тимчасовий доступ у судовому порядку до цього відео, що було «надійно» сховано стороною звинувачення у державній експертній установі. Отримавши копію відео, адвокат звернувся до експертної державної установи з метою проведення відповідного дослідження. Зрештою, висновок державного експерта такий: відеофайл не містить ознак і доказів проникнення в iCloud, а навпаки — файл містить докази копіювання файлів із невстановленого джерела у 2016 році, а не 2020, як стверджувалося раніше стороною обвинувачення. Перевірити та підтвердити оригінальність скопійованих файлів неможливо.

Також під час засідання прокурор і захисники виступили з аргументами під апеляційними скаргами. Зокрема, адвокати вкотре підкреслили ознаки політичного переслідування та наголосили на відсутності доказів.

На судовому засіданні був присутній лорд Моріс Глазман Член Палати лордів, член парламенту Великобританії та парламентар, член Палати представників Республіки Кіпр, член делегації Республіки Кіпр у Парламентській асамблеї Ради Європи Константінос Ефстатіу, є який доповідачем з питань «Транснаціональних репресій» в Парламентській асамблеї Ради Європи та членом Комітету з правових питань і прав людини та юристом та одним із засновників Асоціації демократичних юристів Кіпру (CDLA).

Константінос Ефстатіу (ліворуч) та лорд Моріс Глазман

Наступний етап судового розгляду передбачає дослідження доказів.

Нагадаємо, 7 жовтня 2022 року ВАКС заочно заарештував екснардепа Олександра Грановського. А 20 серпня 2024 року ВАКС скасував повідомлення про підозру, визнавши його необґрунтованим. Політик здобув перемогу у суді, хоча САП оскаржує рішення. Наразі розгляд справи триває.

Нещодавно Голосіївський районний суд міста Києва дійшов висновку, що звинувачення на адресу Олександра Грановського у нібито впливі на ключових фігурантів судової системи України, зокрема директора КНДІСЕ Олександра Рувіна, голову ліквідованого ОАСК Павла Вовка та екссуддю Миколу Чауса — не підтверджуються жодними доказами.

