Фарс правосуддя: суд у справі ексдепутата Грановського обурив і журналістів, і міжнародних спостерігачів

12 червня у Вищому антикорупційному суді України відбулося засідання у справі про недоотримання прибутку Одеським припортовим заводом, в якій фігурує екснардеп Олександр Грановський. Суддя ВАКС Андрій Біцюк відхилив клопотання про відвід слідчого судді Володимира Воронька, попри заяви сторони захисту про можливий конфлікт інтересів.

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Спочатку журналістів не допустили до зали суду, мотивуючи це її невеликим розміром, проте після суперечок вони все ж отримали можливість бути присутніми.

Під час засідання розглядалося клопотання сторони захисту про відсторонення від справи слідчого судді ВАКС Володимира Воронька, оскільки виявилися нові обставини, які пов’язують його з адвокаткою у цій справі. Вона заявила, що певний час працювала з Вороньком в Господарському суді в Дніпрі, що є підставою для можливого конфлікту інтересів та неупередженого ставлення. А розглядав це клопотання суддя ВАКС Андрій Біцюк, якого раніше взагалі відсторонили від справи.

Екснардеп Олександр Грановський

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Захисник Олександра Грановського, адвокат Артем Крикун-Труш, партнер компанії Miller law firm, вбачає в цьому юридичний колапс: як може відсторонений від справи суддя розглядати клопотання про відсторонення іншого судді? Він вважає, що це ставить під сумнів довіру до суду, як таку.

«Ще одним аргументом для висловлення недовіри до суду є причетність до справи дружини судді Біцюка, яка працює адвокаткою та представляла інтереси одного зі свідків — керівника Одеського припортового заводу. Попри те, що він ухвалював ключові рішення у справі, підозрюваним так і не став. Суддя Віктор Маслов раніше відсторонив Біцюка через можливу упередженість, а слідчий суддя ВАКС Ярослав Шкодін задовольнив клопотання про відвід судді Мовчан.

Цікаво, що після заявленого відводу судді Мовчан відповідний документ опинився у розпорядженні дружини Біцюка, яка згодом зробила публікацію у соцмережах щодо моєї юридичної компанії та її логотипу. Інших можливих джерел витоку цього документа, окрім передачі через Мовчан до Біцюка, а потім до його дружини, просто не існує. Суддя Шкодін зазначив, що є підстави вважати саме її причетною до розголошення цієї інформації.

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Пізніше, під час засідання в іншій справі, дружина Біцюка підійшла до моєї колеги-адвокатки і сказала: «Я теж вмію грати в цю гру. Подивимось хто кого». Це були не просто емоції — вона офіційно заявила про відвід судді Шкодіна, мотивуючи це тим, що він через неї відвів суддю Мовчан від нашої справи.

Усе це я озвучив Біцюку та запропонував міжнародним спостерігачам оцінити цю ситуацію. На мою думку, судді Біцюку варто було б взяти самовідвід", — зазначив Артем Крикун-Труш в ексклюзивному коментарі «ФАКТАМ».

На судовому засіданні 12 червня був особисто присутній член Палати лордів Великобританії Лорд Гласман, який зазначив, що певні аспекти цієї справи заслуговують на ретельне вивчення.

Раніше низка європейських політиків звернулася до Апеляційної палати ВАКС із закликом забезпечити прозорий і неупереджений судовий розгляд.

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Сенатор Ірландії та член ПАРЄ Конор Мерфі у своєму листі підкреслив, що справа набрала міжнародного резонансу і привернула увагу правозахисної спільноти.

Занепокоєння щодо можливого політичного впливу у цій справі висловив і британський депутат Ден Карден, член Комітету з міжнародних справ Палати громад. У своєму листі до суддів ВАКС — Олега Павлишина, Інни Калугіної та Даниїла Чорненького — він наголосив на необхідності дотримання прав людини в Україні та закликав відновити онлайн-трансляції судових засідань для забезпечення громадського контролю.

Нагадаємо, 7 жовтня 2022 року ВАКС заочно заарештував екснардепа Олександра Грановського. А 20 серпня 2024 року ВАКС скасував повідомлення про підозру, визнавши його необґрунтованим. Політик здобув перемогу у суді, хоча САП оскаржує рішення. Наразі розгляд справи триває.

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