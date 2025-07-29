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Звинувачення Олександра Грановського у впливі на КНДІСЕ, Вовка та Чауса не підтвердились: ухвала суду
Голосіївський районний суд міста Києва дійшов висновку, що звинувачення на адресу Олександра Грановського у нібито впливі на ключових фігурантів судової системи України, зокрема директора КНДІСЕ Олександра Рувіна, голову ліквідованого ОАСК Павла Вовка та екссуддю Миколу Чауса — не підтверджуються жодними доказами.
Джерело: Ухвала Голосіївського суду у справі № 752/13506/25 від 10.06.2025
Такі версії з’являлися у публічному просторі: журналістських розслідуваннях та публікаціях, у яких Грановського пов’язували із системними втручаннями у діяльність судових органів. Проте суд, проаналізувавши матеріали справи, не встановив жодних об’єктивних даних, які б свідчили про кримінальні правопорушення.
У тексті ухвали зазначено, що Грановський не був фігурантом жодного з відповідних кримінальних проваджень. За даними НАБУ, в межах розслідування провадження № 52 019 000 000 000 520, у якому вручалися підозри, Грановський не фігурує ні як підозрюваний, ні як свідок. Так само в провадженнях № 52 016 000 000 000 072 і № 22 021 000 000 000 144, що стосуються справи судді Чауса, Офіс Генерального прокурора не виявив участі Грановського.
Щодо директора КНДІСЕ суд врахував офіційну відповідь Київського науково-дослідного інституту судових експертиз: у 2016−2017 роках Рувін не притягувався до жодної дисциплінарної відповідальності, попри згадки про нього у медіа.
Суд також окремо наголосив, що в заяві депутата Дануци, яка лягла в основу скарги, не наведено жодної конкретної дії або факту, які могли б бути кваліфіковані як кримінальне правопорушення з боку Грановського. Твердження, що циркулювали в інформаційному просторі, були визнані оціночними, публіцистичними й такими, що не підкріплені доказами.
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