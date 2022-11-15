Завдав збитків на понад 93 млн гривень: колишнього нардепа Грановського оголосили у розшук

Національне антикорупційне бюро, яке шукає одіозного нардепа Андрія Деркача, оголосило у розшук і екс-депутата Верховної Ради Олександра Грановського, якого підозрюють у масштабних розкраданнях майна Одеського припортового заводу.

За інформацією прес-служби НАБУ, Грановський може бути організатором корупційної схеми на 93,3 млн. гривень.

«НАБУ розшукує колишнього народного депутата України, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн збитків АТ „Одеський припортовий завод“ (99,57% належать державі)» , — повідомили в Бюро.

Слідство встановило, що екс-нардеп організував схему, за якою «Одеський припортовий завод» продавав мінеральні добрива заздалегідь визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Надалі компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектора економіки за конкурентними цінами. Проте фізично постачання цим компаніям забезпечувалися припортовим заводом.

Схема діяла упродовж березня-грудня 2015 року.

У березні 2020 року слідство вже повідомило про підозру чотирьом іншим учасникам схеми, а саме: довіреній особі екс-нардепа, заступнику директора «ОПЗ», начальнику відділу АТ «Одеський припортовий завод» та власнику компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми.

Довірену особу екс-нардепа та власника компанії-учасника схеми оголосили у розшук.

Місцезнаходження самого організатора схеми поки що не встановлено, тож про підозру йому повідомили 21 жовтня 2022 року у порядку ст. 278, ст. 135 КПК (тобто заочно).

Нагадаємо, раніше Олександра Грановського у ЗМІ називали також куратором «Офісу контрабанди» у Південному регіоні України .

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