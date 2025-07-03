Інформація про нібито недекларування колишнім народним депутатом Олександром Грановським грошових коштів у розмірі 700 тисяч доларів США не знайшла підтвердження в ході офіційного розслідування та була визнана недостовірною.

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До такого висновку дійшов Голосіївський районний суд міста Києва в ухвалі від 6 червня 2025 року, якою остаточно відмовлено у відкритті нового кримінального провадження за цим фактом. Ухвала набрала законної сили 17 червня.

Заявник у справі вимагав внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо Грановського на підставі публікацій у ЗМІ та блогах. Зокрема, посилання стосувалися тверджень, що в період до 2016 року Грановський нібито не задекларував 700 тисяч доларів США. Це, за версією заявника, стало відомо під час розгляду справи у Лондонському суді й активно поширювалося в українському медіапросторі.

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Ухвала прямо зазначає, що в скарзі, поданій заявником, відсутні конкретні обставини, які б свідчили про об’єктивну сторону кримінального правопорушення, а самі посилання мають характер журналістських припущень, що не відповідають критеріям достовірності в кримінальному процесі.

Крім того, суд наголосив, що ще у 2019 році детективи Національного антикорупційного бюро України відкрили відповідне розслідування в межах кримінального провадження № 52 019 000 000 000 560, яке стосувалося можливого недостовірного декларування у щорічних деклараціях за 2016 та 2017 роки. Проте це провадження було закрите 26 грудня 2019 року постановою детектива через відсутність складу кримінального правопорушення.

У своєму рішенні суд також послався на повідомлення Офісу Генерального прокурора від 5 травня 2020 року № 06−19644−19, яким підтверджується, що провадження було закрите законно, з дотриманням усіх процесуальних вимог. Повторне внесення до ЄРДР інформації за тими самими фактами визнається неправомірним.

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В ухвалі зазначено, що у 2019 році НАЗК здійснило повну перевірку виправленої декларації Олександра Грановського за 2017 рік. За результатами перевірки, затвердженими рішенням № 1106 від 19 квітня 2019 року, агентство не виявило жодних ознак порушення вимог антикорупційного законодавства, зокрема статті 366−1 КК України, яка на той момент ще передбачала відповідальність за недостовірне декларування.

Суд також врахував, що сама стаття 366−1 Кримінального кодексу, яка була підставою для потенційного переслідування, була виключена із закону у грудні 2020 року. Закон, що скасовує кримінальну відповідальність за певне діяння, має зворотну силу, тому навіть у разі гіпотетичних порушень у минулому кримінальна караність була повністю скасована. Нова редакція закону (ст. 366−2 ККУ) не має зворотної дії в часі й не може застосовуватись до подій, що відбулися до 2020 року.

Додатково суд нагадав, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за відповідне діяння — три роки — також давно сплив, тож провадження не може бути поновлено навіть теоретично. У цьому контексті суд навів положення статей 12 та 49 КК України, які прямо регулюють строки притягнення до відповідальності.

Оцінюючи обґрунтованість доводів, слідчий суддя зазначив: «Зазначені в засобах масової інформації відомості щодо вчинення Грановським О. М. кримінального правопорушення фактично не підтвердилися в результаті досудового розслідування у кримінальному провадженні, що проводилося НАБУ, а також за результатами повної перевірки НАЗК».

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Таким чином, суд остаточно підтвердив відсутність будь-яких правових підстав для переслідування Грановського у справі про нібито недекларовані 700 тисяч доларів. Цей вердикт фактично закриває одну з найпоширеніших медійних претензій до екснардепа, яка десятки разів озвучувалася в публічному просторі без належної правової перевірки.

Раніше повідомлялося, що чинного депутата парламенту від президентської партії, соратника Нестора Шуфрича, скандального представника 205-го округу від Чернігова Олега Семінського активісти звинувачують у незадекларованих статках.

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