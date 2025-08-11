«Це не епоха війни»: в Індії прокоментували майбутні переговори Трампа і путіна

- 15:24 Ще більше українців загине: офіцер про повітряне перемир’я, якого вимагає рф
Днями в Індії прокоментували угоду між президентом США Дональдом Трампом та диктатором путіним про проведення саміту на Алясці 15 серпня 2025 року, назвавши її можливим проривом у припиненні війни в Україні.
«Індія вітає порозуміння, досягнуте між Сполученими Штатами та рф щодо зустрічі на Алясці 15 серпня 2025 року. Ця зустріч обіцяє покласти край триваючому конфлікту в Україні та відкрити перспективи миру. Як неодноразово заявляв прем'єр-міністр Нарендра Моді: «Це не епоха війни», — йдеться у опублікованій заяві Міністерства закордонних справ, пише Times of India.
Тому, йдеться у заяві, Індія підтримує майбутній саміт і зусилля щодо встановлення миру.
Повідомлення з'явилося після того, як Трамп запровадив 50% мито на Індію, звинувативши її у підтримці «військової машини» москви проти України шляхом купівлі російської нафти.
Зустріч з путіним стане для Дональда Трампа найбільш прямою спробою виконати свою передвиборчу обіцянку закінчити війну «за 24 години».
Це буде перший візит путіна до США за останнє десятиліття.
Раніше повідомлялося, що Джей Ді Венс сказав, що американці більше не фінансують війну в Україні, бо втомилися відправляти свої гроші та свої податки на фінансування цього конфлікту, проте європейці можуть купувати американську зброю для України, і США не проти її продавати.105
