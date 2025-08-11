Стильна красуня в окулярах: Ліза Галкіна зачарувала багатьох шанувальників Примадони

Алла Пугачова нещодавно розкрила секрет, як їй вдалося завоювати серце Максима Галкіна. Певно, саме тому у мережі шанувальники Примадонни та гумориста із захватом сприймають світлини не тільки зіркової пари, а й їхніх дітей.

Максим Галкін днями опублікував фото чарівної Лізи з її улюбленцем.

У коментарях зазначають, що дівчинка підросла і стала гарнішою. Звичайно, спочатку те, шо Ліза Галкіна тепер носить окуляри, чомусь здивувало публіку. Видно, чарівна блондинка пішла у свого батька, який ніколи не комплексував через певні проблеми із зором.

«Ну тепер більше схожа на Галкіна, ось як окуляри змінюють обличчя людини»; «Стильна красуня в окулярах»; «Батько її все життя в окулярах, це взагалі не проблема»; «Від лінз очі страшенно болять, окуляри набагато зручніше»; «Красуня хоч в окулярах, хоч без окулярів!»; «З зовнішністю Лізі дуже пощастило, гарна дівчинка»; «Лізочка, чарівна красуня. Нехай Лізочка завжди буде щасливою, здоровою і улюбленою рідними та близькими їй людьми», — висловилися коментатори.

Як відомо, раніше Максим Галкін та Алла Пугачова регулярно викладали зворушливі фото з двійнятами. Якщо Гаррі спочатку демонстрував сором'язливість та небажання зайвий раз бувати на публіці, то з Лізою все було навпаки. Дівчинка заражала шанувальників позитивом — влаштовувала модні дефіле та ділилася кумедними міркуваннями на камеру.

Нагадаємо, наразі вся родина перебуває на відпочинку у Юрмалі. А Максим Галкін дає концерти по всій Латвії. Нещодавно Галкін потрапив у ДТП, коли катався велосипедом у Юрмалі.

