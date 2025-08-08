- 17:31 Антикорупційна рада Плейсіті отримала монополію від «Демсокири»: Микола Мельник про те, що тут не так
Прокуратура викрила масштабні схеми з неправомірним нарахуванням «бойових», — Руслан Кравченко
Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про викриття органами спеціалізованої прокуратури у сфері оборони масштабних зловживань під час нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям.
«Понад 34 млн грн збитків державі. З них понад 25 млн грн незаконні виплати „бойових“ тим, хто не перебував на передовій», — повідомив Руслан Кравченко.
Він підкреслив, що така категорія справ знаходиться серед ключових пріоритетів роботи.
За даними генпрокурора, тільки за останню добу у 20 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 23 особам. 7 фігурантів затримано. Серед них — два заступники командира військової частини, командир роти, головний бухгалтер та інші службові особи.
Наприклад:
- Білоцерківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони розслідує діяльність колишнього командира військового формування, який не забезпечив контроль за законністю виплат. Підлеглим безпідставно нарахували понад 15 млн грн додаткової винагороди за участь у бойових діях, хоча вони не перебували на «нулі».
- Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони викрила організовану групу у складі посадової особи фінансово-економічного відділу військової частини, офіцерів та сержантів. Вони безпідставно нарахували собі виплати на понад 5 млн грн. Фігурантам цієї справи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Крім того, завершено досудове розслідування у 7 кримінальних провадженнях щодо зловживань з бюджетними коштами. Обвинувальні акти скеровано до суду.
«Моя позиція, як і позиція Офісу генерального прокурора, чітка й зрозуміла — довіра армії до держави починається з чесності. Кожна гривня, яка належить фронту, має працювати на фронт. Ті, хто наживається на війні, нестимуть відповідальність. Працюємо далі. Системно. Без компромісів», — підкреслив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що генпрокурор Руслан Кравченко пообіцяв забезпечити законну комунікацію з бізнесом.18
