Примусові депортації, придушення української мови та ідентичності: у Європарламенті закликають до контролю за правами людини на ТОТ

10:19 12 серпня 2025
голова комітету Європарламенту з питань закордонних справ Девід Макалістер

Порушення росією прав людини на окупованих територіях вимагають міжнародного контролю. Міжнародне співтовариство не повинно припиняти зусилля з моніторингу ситуації щодо прав людини на окупованих територіях України, навіть незважаючи на відсутність повного фізичного доступу. Про заявив голова комітету Європейського парламенту з питань закордонних справ Девід Макалістер (EPP) у коментарі Guildhall.

«Дії росії на окупованих територіях — включаючи примусові депортації, придушення української мови та ідентичності, а також широкомасштабні залякування  — вимагають міжнародного контролю. Хоча очевидно, що доступ для місій під керівництвом ООН в даний час стикається з серйозними політичними і практичними перешкодами через протидію з боку росії, це не применшує значення даної ініціативи. Міжнародне співтовариство повинно продовжувати домагатися безперешкодного доступу і підтримувати всі зусилля з моніторингу, документування та висвітлення ситуації щодо прав людини», — заявив Макалістер.

За його словами, навіть за відсутності повного фізичного доступу надійний моніторинг можливий з використанням супутникових даних, свідчень тих, хто вижив, цифрових доказів і співпраці з українськими та міжнародними правозахисними організаціями.

«Вкрай важливо не допустити, щоб відсутність фізичного доступу стала приводом для бездіяльності», — підкреслив політик.

Нагадаємо, 24 червня 2025 року Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій дії російської федерації проти українців на тимчасово окупованих територіях України визнані етнічною чисткою. Згідно з пунктом 14 резолюції, росія здійснює етнічну чистку шляхом примусового переміщення, депортації та насильницької асиміляції українців на окупованих територіях.

