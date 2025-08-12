- 10:44 На Сумщині ЗСУ витіснили ворога за кордон: звідки вибили окупантів
- 10:24 Зеленський та лідери Європи зателефонують Трампу перед його зустріччю з російським диктатором
- 10:19 Примусові депортації, придушення української мови та ідентичності: у Європарламенті закликають до контролю за правами людини на ТОТ
- 09:54 Мільярдер Кріштіану Роналду покликав заміж Джорджину Родрігес через дев'ять років після знайомства
- 09:31 Росіяни вдарили ракетою по «учебці» Сухопутних військ: багато поранених
- 09:06 Українські дрони вдарили по заводу у Ставрополі
- 08:42 Ворог всю ніч розстрілював Нікополь з артилерії та атакував дронами
- 08:17 Ракам варто виявити гнучкість, а Левам — використати свій авторитет: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 серпня
- 00:53 Прорив на Добропілля: DeepState фіксує просування ворога, в ЗСУ заспокоюють
- 11.08 23:35 Шанс на мир і загроза нового наступу російських військ: що сказав Зеленський
- 11.08 22:33 «Знаю це з росії та з розмов з усіма. Будуть хороші і деякі погані речі для обох»: що сказав Трамп про війну, Зеленського і путіна
- 11.08 22:01 Як виглядати молодше без косметики: Андре Тан назвав кольори, що омолоджують
Примусові депортації, придушення української мови та ідентичності: у Європарламенті закликають до контролю за правами людини на ТОТ
Порушення росією прав людини на окупованих територіях вимагають міжнародного контролю. Міжнародне співтовариство не повинно припиняти зусилля з моніторингу ситуації щодо прав людини на окупованих територіях України, навіть незважаючи на відсутність повного фізичного доступу. Про заявив голова комітету Європейського парламенту з питань закордонних справ Девід Макалістер (EPP) у коментарі Guildhall.
«Дії росії на окупованих територіях — включаючи примусові депортації, придушення української мови та ідентичності, а також широкомасштабні залякування — вимагають міжнародного контролю. Хоча очевидно, що доступ для місій під керівництвом ООН в даний час стикається з серйозними політичними і практичними перешкодами через протидію з боку росії, це не применшує значення даної ініціативи. Міжнародне співтовариство повинно продовжувати домагатися безперешкодного доступу і підтримувати всі зусилля з моніторингу, документування та висвітлення ситуації щодо прав людини», — заявив Макалістер.
За його словами, навіть за відсутності повного фізичного доступу надійний моніторинг можливий з використанням супутникових даних, свідчень тих, хто вижив, цифрових доказів і співпраці з українськими та міжнародними правозахисними організаціями.
«Вкрай важливо не допустити, щоб відсутність фізичного доступу стала приводом для бездіяльності», — підкреслив політик.
Нагадаємо, 24 червня 2025 року Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій дії російської федерації проти українців на тимчасово окупованих територіях України визнані етнічною чисткою. Згідно з пунктом 14 резолюції, росія здійснює етнічну чистку шляхом примусового переміщення, депортації та насильницької асиміляції українців на окупованих територіях.24
