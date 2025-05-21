Відмовляють у праві на існування: євродепутат про переслідування росією українців на ТОТ

Європарламент має заявити про необхідність відправити міжнародних спостерігачів, чи то представників Червоного Хреста, чи іншої гуманітарної організації, на тимчасово окуповані території України й таким чином сприяти припиненню практики росії з переслідування українців на тимчасово окупованих територіях (ТОТ. — Авт), яким практично відмовляють у праві на існування.

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Про це заявив депутат Європарламенту (Renew) від Австрії Гельмут Брандштеттер у коментарі Guildhall.

«Хоча я був знайомий з висловлюваннями владислава суркова (колишній заступник голови уряду росії, який стояв біля початків розробки концепції „російського світу“, анексії Криму та початку війни проти України на Донбасі у 2014 році, — ред.) та олександра дугіна (російський ультрадепресивний, Авт.), розумів їхню риторику, тільки в останні тижні я став глибше вчитуватися в деталі. І, на жаль, логіка, яка стоїть за їхніми заявами, стає гранично ясною: в їхній інтерпретації ти або росіянин — або не маєш права на існування. І це вони формулюють відкрито та недвозначно. Ми, як міжнародне співтовариство, не змогли донести цю суть досить ясно. Багато хто в Європі досі помилково сприймає те, що відбувається, як звичайний територіальний конфлікт. Але це не просто боротьба за землі. Це війна за визнання права українського народу на існування як такого. Це екзистенційне протистояння. І, на жаль, ми досі недостатньо ефективно розповідаємо світові про історію, культуру, мову та ідентичність України», — сказав політик.

Він зазначив, що росія не схильна приймати міжнародні ініціативи.

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«Проте я переконаний, що наступне скликання парламенту має розглянути можливість відповідної резолюції. Необхідно заявити: ми хочемо відправити міжнародних спостерігачів — чи то представників Червоного Хреста, чи іншої гуманітарної організації — щоб отримати об'єктивну картину того, що відбувається. Якщо росія відмовиться, це стане важливим сигналом для всього світу. Ми багато говоримо про депортацію українських дітей, про їхнє викрадення. Я ознайомився з численними звітами, у тому числі і про молодих людей, яких насильно мобілізують, насилують і примушують до служби. Масштаб гуманітарних злочинів величезний, але ми говоримо про це ще недостатньо голосно. Ми маємо шукати варіанти. Поки росія перешкоджає міжнародному моніторингу, ми зобов'язані використати кожну нагоду, щоб донести правду і посилити тиск», — підсумував австрійський європарламентар.

Раніше депутат парламенту Фінляндії Тютті Туппурайнен також заявила, що Захід повинен притягнути рф до відповідальності за злочини проти українців. На її думку, міжнародне співтовариство має забезпечити притягнення росії до відповідальності за військові злочини, які продовжують відбуватися на українській землі. Захід має чітко визнавати жертви, понесені Україною та насправді підтримувати її право на суверенітет, свободу та самостійне визначення свого майбутнього. Для цього необхідно продовжувати надавати Україні всебічну рішучу підтримку та спрямовувати ресурси на розвиток українського оборонного сектору, забезпечуючи Збройні сили країни всім необхідним для ведення справедливої оборонної війни.

Як відомо, зараз Україна отримує значну військову допомогу від США, яку затвердив ще уряд Джо Байдена. На думку експертів, її вистачить до літа. Президент Трамп поки не визначився, чи продовжуватиме він допомагати Києву озброєнням. Припинення військової допомоги США може допомогти змінити баланс війни та дати росії великі переваги на полі бою в Україні, вважають західні аналітики.

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