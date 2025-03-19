Через дії Трампа дослідники втратили доступ до даних про 30 тисяч викрадених росією дітей з України

В США, які заявили про вихід із групи, яка займається розслідуванням дій лідерів, відповідальних за вторгнення в Україну, зокрема й російського президента володимира путіна, зупинили программу з відстеження дітей, викрадених росієї.

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Як пише «Європейська правда» з посиланням на Reuters, було видалено докази воєнних злочинів росіян. Так, законодавці-демократи заявляют, что адміністрація Дональда Трампа припинила фінансовану урядом ініціативу під керівництвом Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету (Yale HRL), яка відстежувала масову депортацію дітей з України.

В листі представників Демократичної партії США, зокрема, йдеться, що Держдеп та Єльський центр зберігали дані, що доводили викрадення маленьких українців, яких вони ідентифікували. Такими даними ділилися з українським урядом та Європолом, аби повернути викрадених.

Заявляється, що внаслідок дій адміністрації Трампа дослідники втратили доступ до величезної кількості інформації, включаючи супутникові знімки та інші дані, про близько 30 тисяч дітей, вивезених з України.

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«У нас є підстави вважати, що дані зі сховища були безповоротно видалені. Якщо це правда, то це матиме руйнівні наслідки», — цитують журналісти лист від законодавців-демократів до держсекретаря Марко Рубіо і міністра фінансів Скотта Бессента.

Джерело, яке обізнане з ситуацією, що склалася, стверджує, що розірвання контракту Держдепартаменту з Yale HRL призвело до видалення доказів воєнних злочинів на суму 26 мільйонів доларів: «Вони взяли 26 мільйонів доларів американських платників податків, які використовувалися для даних про воєнні злочини, і викинули їх у дробарку, включно з досьє на всіх дітей».

Співрозмовник також додав, що якби хтось хотів захистити президента путіна від судового переслідування (а ордер МКС виписаний як раз у зв'язку з воєнним злочином — викраденням дітей), то він би знищив ці бази даних.

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«І вони зробили це. Це остаточна версія, прийнятна для суду, з усіма метаданими», — додало джерело.

Нагадаємо, що 17 березня 2023 року Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт не лише путіна, а й марії олексіївни львової-бєлової — уповноваженої президента рф у справах дитини. Їх підозрюють у скоєнні воєнного злочину — незаконної депортації дітей з окупованих районів України до російської федерації, що відбувалося щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Фото Pixabay

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