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У Резерв+ зʼявилася відстрочка: хто може нею скористатися
У застосунку Резерв+, де раніше запустили сервіс з оплати штрафів за порушення військового обліку, в оновленому варіанті стала доступною ще одна опція — відстрочка для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність І або II групи.
«Щоб отримати цю відстрочку, інформація про інвалідність має бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або у відповідній інформаційній системі Пенсійного фонду України, а також необхідно мати запис про шлюб в Державному реєстрі актів цивільного стану», — зазначили в Міноборони України.
Для того, аби отримати відстрочку у разі виконання вищезгаданих умов, потрібно натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+, вибрати пункт «Подати запит на відстрочку», а потім відповідну категорію. Згодом заявнику має надійти сповіщення із результатом.
Раніше в Міноборони заявляли, що молоді, яка відслужить за «Контрактом 18−24», гарантовано надаватиметься відстрочка на рік.
Фото зі сайту Міноборони64
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