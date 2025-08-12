- 17:51 Сонячні опіки у рослин: що важливо знати та зробити городнику
Поляки не могли б отримати ліпшого подарунка: міністр оборони Польщі про зустріч на Алясці
Віцепрем'єр-міністр, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що участь президента України Володимира Зеленського у зустрічі Трампа з диктатором путіним була би «найліпшим рішенням».
«Вірю, що буде запрошення президенту Зеленському. Це було б найліпшим рішенням, — сказав він. — Минулого тижня я мав можливість поспілкуватися з найближчими радниками президента Трампа, які говорили про його рішучість досягти своєї мети — встановити мир. Польща зробить все, щоб такий справедливий мир відбувся».
Якби це сталося 15 серпня, у день Варшавської перемоги, додав посадовець, поляки не могли б отримати ліпшого подарунка для цієї частини світу і для свого майбутнього в такий знаменний день.
«Польща готова підтримати союзників у можливій місії в Україні шляхом логістичної та інфраструктурної безпеки», — сказав він.
Раніше повідомлялося, що Зеленський та лідери Європи зателефонують Трампу перед його зустріччю з російським диктатором.87
