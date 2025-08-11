Зустріч Трампа та путіна: Білий дім не виключає присутності Зеленського на саміті на Алясці

Справжня дипломатична сутичка розгорнулася після того, як президент Дональд Трамп оголосив, що цього тижня зустрінеться зі своїм російським колегою путіним на Алясці.

ВІДЕО ДНЯ

Президент України Володимир Зеленський не був названий учасником саміту на Алясці, який відбудеться 15 серпня між Трампом і путіним. Однак Білий дім не виключив повністю присутності Зеленського на деяких зустрічах, повідомили CNN два джерела, знайомі з цим питанням. Один з чиновників Білого дому підкреслив, що будь-які заходи за участю Зеленського, ймовірно, відбудуться після зустрічі Трампа і путіна, пише CNN.

Представник Білого дому заявив, що Трамп залишається «відкритим до тристороннього саміту з обома лідерами», але «Білий дім планує двосторонню зустріч, про яку попросив президент путін».

З моменту, коли Дональд Трамп оприлюднив плани зустрічі з путіним 15 серпня в соцмережах, за лаштунками тривають інтенсивні дипломатичні зусилля, щоб залучити союзників США.

РЕКЛАМА

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні після оголошення президента Трампа про зустріч з президентом путіним заявив, що Україна «готова співпрацювати з президентом Трампом», але відкинув ідею будь-яких територіальних поступок.

У заяві Дональда Трампа не було зазначено, чи буде Зеленський включений у цей процес і на якому саме етапі. Тим часом Володимир Зеленський і європейські лідери наголошують, що Україна має брати участь у будь-яких переговорах про закінчення війни.

За словами західних чиновників, Україна повинна брати участь у переговорах, перед тим як вживати інших заходів, має бути встановлено перемир'я, а якщо Україна піде на територіальні поступки, росія також повинна поступитися землями, які вона зараз окупувала.

РЕКЛАМА

У заяві лідерів Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Європейського Союзу та Фінляндії йшлося про те, що група вітає «роботу президента Трампа з метою припинення вбивств в Україні, закінчення агресивної війни рф та досягнення справедливого і тривалого миру та безпеки для України».

Володимир Зеленський заявив, що «цінує і повністю підтримує» спільну заяву.

Американський чиновник повідомив CNN, що було досягнуто «значного прогресу», але досі незрозуміло, чи є підтримка з боку Європи та України напередодні вирішальної зустрічі 15 серпня.

Раніше повідомлялася думка американського дипломата про те, що Трамп і путін можуть змусити українського президента прийняти невигідну для країни угоду.

РЕКЛАМА

116

Читайте нас у Facebook