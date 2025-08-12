Зеленський та лідери Європи зателефонують Трампу перед його зустріччю з російським диктатором

Європейські лідери та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з Дональдом Трампом 13 серпня перед зустріччю президента США з його російським колегою путіним 15 серпня на Алясці. За словами головного речника канцлера Фрідріха Мерца Стефана Корнеліуса, на переговорах будуть «розглянуті подальші варіанти тиску на росію», а також «підготовка можливих мирних переговорів та пов’язані з ними питання територіальних претензій та безпеки», пише Вloomberg.

Віце-президент Трампа Джей Ді Венс також приєднається до телефонної розмови, запланованої на 15:00 за берлінським часом, повідомив електронною поштою Стефан Корнеліус. Окрім Мерца, серед європейських лідерів, які візьмуть участь у розмові, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністри Італії, Польщі та Фінляндії, додав Корнеліус.

Україна та її європейські союзники наполягають на припиненні вогню та заморожуванні нинішньої лінії фронту як на першому кроку перед переговорами про більш тривале врегулювання.

Володимир Зеленський заявив, що український уряд не поступиться територією, а європейські лідери пообіцяли свою подальшу підтримку суверенітету України. Водночас вони дедалі більше стурбовані тим, що Трамп і путін можуть укласти угоду, яка ігнорує їхні ключові вимоги.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте днями заявив, що територія «має бути на столі переговорів» разом із гарантіями безпеки для України.

Раніше «ФАКТИ» писали, що на думку експертів, Трамп зрадив Україну та Захід, і це матиме наслідки для усього світу.

