Справжній вибух смаку: легкий рецепт закуски з баклажанів з базиліком та часником

20:07 12 серпня 2025
Закуска з баклажанів. Фото Світлани Слободянюк

Страва легко готується, а поєднання ніжних баклажанів, гострого часнику та свіжого базиліку створює ідеальний баланс. Лимонний сік додає легку кислинку, яка прекрасно підкреслює всі інші інгредієнти. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче швидко приготувати щось смачне й корисне. Подавайте як закуску або як гарнір до основних страв — не пошкодуєте, радить фудблогерка Світлана Слободянюк.

Складники:

баклажани — 400 г

часник — 10 г (до смаку)

базилік — 3 гілочки

олія — 30 мл

лимонний сік — 15 мл (до смаку)

сіль, перець — до смаку

Приготування

Баклажани добре промити та обсушити паперовим рушником. Нарізати середніми шматочками. Підсолити. Добре перемішати. Залишити на 20 хвилин. Якщо овочі не гірчать, цей крок можна пропустити. Баклажани відкинути на сито, щоб стекла вся рідина. Добре обсушити паперовим рушником. Викласти у форму для запікання. Влити олію.

Очистити часник. Дрібно нарізати. Додати до баклажанів. Поперчити.

Баклажани добре перемішати з олією та спеціями. Відправити в гарячу духовку на 20−25 хвилин за температури 250 °C, до м'якості.

Запечені баклажани остудити до теплого стану. Додати до баклажанів дрібно нарізаний базилік. Влити сік лимона. Добре перемішати та подавати до столу.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як смачно законсервувати баклажану на зиму.

Читайте також: «Те, як нарізані овочі, впливає на смак салату», — кулінарка Оксана Вознюк

45

