Сезонний хіт: мариновані баклажани, які спокушають навіть гурманів

Нарешті настав сезон баклажанів — овочів, які насправді заслуговують на головну роль у вашому меню. З них можна приготувати запіканку, яка буде корисною для людей з діабетом. Альона, авторка популярного кулінарного каналу «Готуємо разом», поділилася простим, але вишуканим рецептом маринованих баклажанів, який оцінили навіть найвибагливіші гурмани.

«Приготуйте — не пошкодуєте», — запевняє Альона. І ми вже переконались: ці баклажани дійсно підкорюють.

Мариновані баклажани за цим рецептом — це баланс солодкого, кислого та свіжого. Страва не вимагає термічної обробки, лише час — і трохи любові.

Інгредієнти:

• Баклажани (будь-якої форми, головне — молоді та не гіркі)

• Цибуля (соковита, бажано червона)

• Кріп (свіжий, для аромату)

• Цукор — 1 ст. л. з чубчиком

• Сіль — 1 ст. л. без чубчика

• Оцет — 1 ст. л. без чубчика

• Оливкова олія — 1 ст. л. з чубчиком

Приготування:

1. Нарізати баклажани кубиками або брусками. Відварити в підсоленій води не більше 5 хвилин. Воду злити, а баклажани трохи охолодити.

2. Цибулю порізати тонкими півкільцями.

3. В стерильній ємності змішати баклажани, цибулю, кріп, додати оцет, сіль, цукор, олію.

4. Закрити і поставити в холодильник на 4−6 годин або на ніч — щоб усі смаки змішались, а баклажани стали м’якими та ароматними.

5. Подавати як закуску або гарнір.

Ця страва пасує до літньої вечері, пікніка, святкового столу. Легка, свіжа, з інтелігентною кислинкою — ідеальне доповнення до будь-якого смаку.

