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Пікантні мариновані баклажани: сподобаються всім

12:01 2 серпня 2025
Мариновані баклажани, фото скриншот відео

Баклажанами можна насолоджуватися не лише в сезон. Багато кулінарок їх консервують на зиму.

«Вони дуже смачні та водночас пікантні. Спрдобаються всім», — впевнена блогерка danilchenko77.

Інгредієнти:
баклажани 2 кг
гострий перець 3 шт
часник 5 зубчиків
петрушка

Маринад (склянка 250 мл)
вода ½ ст
цукор 1 ст
олія 1 ст
оцет 200 г
сіль 2,5 ст. л

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Приготування:
Баклажани відварити 15 хв з моменту закіпання та охолодити.

Перець, часник та петрушку нарізати дрібно.

Для маринаду все об’єднати та довести до кипіння й охолодити.

Баклажани нарізати та скласти в ємність, посипаючи кожен шар овочевою сумішшю.

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Залити маринадом та поставити у холодильник.

«Через 2 дні готові до вживання, але чим довше стоять, тим смачніші», — зазначає блогерка.

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