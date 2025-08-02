Пікантні мариновані баклажани: сподобаються всім

Баклажанами можна насолоджуватися не лише в сезон. Багато кулінарок їх консервують на зиму.

«Вони дуже смачні та водночас пікантні. Спрдобаються всім», — впевнена блогерка danilchenko 77 .

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Інгредієнти:

баклажани 2 кг

гострий перець 3 шт

часник 5 зубчиків

петрушка

Маринад (склянка 250 мл)

вода ½ ст

цукор 1 ст

олія 1 ст

оцет 200 г

сіль 2,5 ст. л

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Приготування:

Баклажани відварити 15 хв з моменту закіпання та охолодити.

Перець, часник та петрушку нарізати дрібно.

Для маринаду все об’єднати та довести до кипіння й охолодити.

Баклажани нарізати та скласти в ємність, посипаючи кожен шар овочевою сумішшю.

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Залити маринадом та поставити у холодильник.

«Через 2 дні готові до вживання, але чим довше стоять, тим смачніші», — зазначає блогерка.

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