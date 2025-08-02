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Пікантні мариновані баклажани: сподобаються всім
Баклажанами можна насолоджуватися не лише в сезон. Багато кулінарок їх консервують на зиму.
«Вони дуже смачні та водночас пікантні. Спрдобаються всім», — впевнена блогерка danilchenko77.
Інгредієнти:
баклажани 2 кг
гострий перець 3 шт
часник 5 зубчиків
петрушка
Маринад (склянка 250 мл)
вода ½ ст
цукор 1 ст
олія 1 ст
оцет 200 г
сіль 2,5 ст. л
Приготування:
Баклажани відварити 15 хв з моменту закіпання та охолодити.
Перець, часник та петрушку нарізати дрібно.
Для маринаду все об’єднати та довести до кипіння й охолодити.
Баклажани нарізати та скласти в ємність, посипаючи кожен шар овочевою сумішшю.
Залити маринадом та поставити у холодильник.
«Через 2 дні готові до вживання, але чим довше стоять, тим смачніші», — зазначає блогерка.
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