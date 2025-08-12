«28 тисячі саджанців лаванди садили вручну близько тижня»: подружжя зі Львівщини зареєструвало незвичний рекорд

Подружжя зі Львова стали рекордсменами завдяки своїй особливій ідеї. Андрій Жидачек разом зі своєю дружиною Маріанною Орлович висадили 28 тисяч кущів лаванди англійської вузьколистої. Площа склала 1,8 гектарів. Поле розташоване в приватному ландшафтному парку «Лавандові Пагорби», яке знаходиться біля села Віняви, що на Львівщині. Локацію внесли до Національного реєстру рекордів України, як найбільше лавандове поле України на території давнього родовища. Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з експертом з вирощування лаванди Євгеном Цимбалюком, який до створення свого лавандового раю йшов довгі чотири роки.

«У 2022 році багато хто дивувалися, мовляв, люди виїжджають, обстріли, війна, а у вас лаванда»

- Ми з дружиною раніше не мали відношення до сільського господарства, хіба що колись батькам допомагали, а дружина свого часу мала невелику теплицю, де вирощувала для себе томати. За професією я інженер-технолог, Маріанна — економіст. Але нам обом завжди подобалось все красиве. Ідея висадити лавандове поле належить мені. До того Прованс я бачив лише у кіно. А потім дізнався, що у Перечині на Закарпатті є поля, де квітне ця ароматна рослина. Власне, потім ми у них і закуповували саджанці, — розповідає «ФАКТАМ» співвласник лавандового поля Андрій Жидачек. — Коли поділився своєю ідеєю з коханою, вона підтримала. Взяли поле в оренду у селі Віняви. У 2022 році, у розпал великої війни й коли народилась наша донечка, почалась історія поля.

Більшість дивувалися, що, мовляв, люди виїжджають, обстріли, а у вас лаванда. Та ми чомусь вірили, що Україна вистоїть і не хотіли її покидати. Ми хотіли купити 14 тисяч однорічних саджанців. Але продавці вмовили взяти більше під виплату. Тому купили та посадили 28 тисяч саджанців лаванди.

Думали, що механічним способом посадимо, але ґрунти в тій місцевості кам’яно — вапнякові, тож це стало неможливим. Тому довелось оперативно залучати рідних, друзів та односельчан — разом все садили. Думали, за день-два буде, а вийшло за тиждень. Ба більше, нас піджимали терміни, бо лаванда висаджується з осені, але земля має мати температуру не нижче 5 градусів тепла.

Заповітний диплом Маріанни та Андрія

Співвласниця поля Маріанна Орлович додає — чимало інформації про вирощування лаванди вони отримали від господарів із Перечина. Але більшість все ж дізналися на власних помилках.

- Лаванду весною стрижемо, влітку після того, як перецвіла. І у жовтні вона може знову почати цвісти, тому на зиму треба знову підрізати, аби сніг не поламав гілочки, — пояснює вона. — Чим більше стрижеш, тим краще лаванда наростає, пишніша. Все це ручна праця. То їдемо із чоловіком сюди раненько — до роботи, потім — після. Нещодавно закупили електричні секатори, це трохи полегшує роботу. Торік виграли грант на власну справу, то маємо тепер одного працівника. Торік у нас було кілька десятків відвідувачів, цього — понад тисяча. Люди насолоджувались ароматами, фотографувалися.

Люди приїжджають на лавандове поле насолодитися красою та сфотографуватися

Але туризм дає в середньому до 20% прибутку, решта — переробка квітів. Після того, як зібрали урожай, ми робимо із квітів ефірні олії, гідролати. Придбали екстрактор спершу на 100 літрів, а зараз за грантові кошти замовили 350-літровий для переробки лаванди на ефірну олію. Цього року розробили біле та рожеве лавандове вино, джин. Ще одна новинка — сироп, куди входять лавандові квіти, лимонний сік, цукор, вода, жодного «Е», тільки любов. Такий можна додавати до кави, коктейлів, лимонадів, грецького йогурту, поливати панкейки. У співпраці із ліцензійованою косметичною фірмою маємо крем для обличчя на основі лаванди, він добре зволожує, відновлює шкіру та допомагає швидше загоїти рану процесі ще крем для рук. Маємо у асортименті чаї, саше, свічки з ароматом лаванди.

«Ми робимо із квітів ефірні олії, біле та рожеве лавандове вино, джин, крем для обличчя на основі лаванди та крем для рук», - розповідає Маріанна

«На нашому полі колись було Сарматське море»

Нещодавно у господарів виникла ідея зареєструвати рекорд — «Найбільше лавандове поле України на території древнього родовища». Дізнавшись, що нічого подібного в країні не було, вони подали заявку до Національного реєстру рекордів України. Й тепер заповітний диплом на руках.

- У нас на площі 1,8 гектарів висаджено 28 000 кущів лаванди англійської вузьколистої. Саме ця рослина дає такий інтенсивний лавандовий колір, який прямо сяє на сході та на заході сонця, — каже пан Андрій. — А місце, де ростуть рослини, унікальне. Локація на горі, 322 метрів над рівнем моря, поряд з великим вапняковим карʼєром, вигляд на Карпати. Звідси видно Національний природний парк «Сколівські Бескиди» та пік гори Парашка. Тому це ще й найвище лавандове поле у Львівській області.

На ділянці колись розміщувалось Сарматське море. Крім того, тут археологи проводили неодноразові розкопки і знайшли безліч залишок мамонта, печерних гієн.

