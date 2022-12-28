Внесіть у важкі будні трішки свята: готуємо кімнатний спрей з ароматом Різдва

Хвойний аромат, змішаний з ароматами кедра, кориці, пачулі, гвоздики, мандарина чи ванілі — він одразу викликає в нас теплу хвилю святкових почуттів. Хочете поширити цей аромат по всьому будинку? З цим спреєм для кімнати «Зроби сам» у кожну кімнату приходить справжнє різдвяне відчуття, ділиться у соцмережі одеситка Ольга Буравчук.

«Зробити кімнатні аромати дуже просто. Все, що вам потрібно — це дистильована вода і спирт як основа. Після цього ви вільні вибирати, які квіти і гілочки ви хочете додати. Ефірні олії є ще одним обов'язковим компонентом, оскільки вони надають різні аромати. Від гострого до м'якого, від солодкого до пряного — можливості безмежні. Для нашого різдвяного спрею беремо варіант „хвоя“, адже ніщо не змушує нас думати про Різдво більше, ніж аромат ялинки в нашому домі. Також можна додати кілька крапель мандарина».

Що потрібно (для 100 мл домашнього спрею): 50 мл дистильованої води

50 мл спирту (спирт потрібен для того, щоб олія змішалася з водою)

25−30 крапель чистої ефірної олії

Флакон з розпилювачем (прозорий, щоб можна було легко побачити квіти)

Квіти/гілки, тут ми використовуємо ялинові гілки та лімоніум

Мірний стакан Ефірні олії з найрізноманітнішими ароматами можна легко замовити онлайн або в аптеці. Для зимових ароматів рекомендується кедр, кориця, пачулі, сосна, гвоздика, мандарин або ваніль. Тут ми використовуємо хвойну олію в поєднанні з мандариновою.

Приготування:

Помістіть квіти і гілочки в пляшку. Додайте дистильовану воду. Додайте алкоголь.

Потім додайте краплі ефірної олії. Одягніть розпилювач і обережно струсіть, щоб все добре перемішалося. Додайте за бажанням красиву етикетку, прикрасьте стрічкою та декораціями — кімнатний спрей готовий. Залежно від пори року можна використовувати й інші запашні квіти, такі як клематис, лаванда, біла воскова квітка або жасмин.

Нагадаємо поради декораторки Інни Морозинської: «В'язані гачком іграшки можна поєднувати з дерев’яним декором, шишками, горішками…».



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