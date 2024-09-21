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Стиль життя

Свічки з ароматами природи: актуальний тренд осені-2024

22:01 22 вересня 2024
свічки

Прагнення до заробітку вабить людей у мегаполіси, де вони раптом виявляють жагу єднання з природою. Звідси бажання оточити себе меблями з натурального дерева, домашнім текстилем з натуральної бавовни, картинами з краєвидами та натюрмортами, вазами з квітами.

Чималу роль відіграють запахи, які нас оточують. Найбільш популярні — запахи природи. Ця тенденція знайшла свій відбиток у популярності свічок з природними ароматами. У ТОП-3 найбільш актуальних входять запахи цитрусових, троянди і лаванди. Квіткові ноти нагадують про літо. Також популярні фруктові та ягідні аромати. У кожної людини є свій улюблений аромат.

У тренді такі композиції, як, наприклад, яблуко і кориця. Цей аромат вважається одним з улюблених осінніх і асоціюється з сезонною випічкою.

З наближенням новорічних свят першість перейде до запахів ялини, сосни та мандарина.

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Дуже важливо, щоб ефірні олії були натуральними.

Що стосується дизайну свічки, актуальні свічки в стилі мінімалізму. Така свічка органічно впишеться в будь-який інтер'єр.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про модні відтінки в інтер'єрі кухні, а також публікували поради стилістів, як підібрати шарф до плаща.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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