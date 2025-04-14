«Таких не купити на ринку чи у супермаркетах»: львів’янка встановила рекорд України, створивши справжній рай із понад 800 екзотів

Заморських фруктів велике різномаїття. Втім, завжди хочеться скуштувати те, що вирощене власноруч. Із цим у господині Тетяни Загородник зовсім нема проблем, адже на своєму обійсті вона влаштувала справжній екзотичний рай. Зізнається — свій врожай набагато смачніший. А ще він приносить естетичне задоволення, та й самі рослини мають корисний вплив на здоров’я. 5 квітня Тетяні офіційно підтвердили національний рекорд — «Найбільша в Україні колекція тропічних і субтропічних фруктових рослин». Вона виростила понад 800 сортів екзотів. До теплиці завітала керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Було ретельно зафіксовано кожну рослину на неабиякому просторі. В результаті нарахувано 844 окремі сорти екзотів в одиничному екземплярі.

В колекції є дуже рідкісні рослини — гуава, жаботикаба, саподіла, дуріан, сапоте, мангостин

- Щаслива, що моя колекція є найбільшою в Україні серед приватних колекціонерів, які займаються подібною справою, — розповідає «ФАКТАМ» Тетяна. — Зараз, до речі, чекаю на прибуття нових сортів фруктів, які мріяла давно вирощувати.

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— А розкажіть детальніше про вашу колекцію екзотів. Де купували саджанці?

— Вона включає понад 450 сортів цитрусових. Це лимони, апельсини, мандарини, помело, грейпфрути, джекфрут… У мене росте більше 20 сортів бананів — різні сорти від карликових до великих десертних видів. А ще зібрала 12 сортів авокадо, що дає можливість оцінити різноманітність смаку, текстури та врожайності. Маю більше 30 сортів манго — від популярних індійських та тайських сортів до унікальних, яких нелегко було дістати. Це лише частина рідкісних екзотичних культур, які я вирощую. Насправді їх набагато більше, і найкраще побачити все на власні очі. Ну, а щодо того, де я їх придбала, це вже маленький секрет. Але хороша новина: згодом такі рідкісні рослини можна буде купити у мене!

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Є рекорд! Тетяна Загородник з керівницею Національного реєстру рекордів України Ланою Вєтровою

— Щось дуже рідкісне є?

— Звісно, це гуава, жаботикаба, саподіла, дуріан, сапоте, мангостин…

— А з чого все почалось?

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— Взялася рятувати лимонне дерево, яке росло в будинку моєї свекрухи. Я людина вперта, пішла іншим шляхом: купила кілька щеплених саджанців цитрусових. Й далі понеслось! До речі, самотужки навчилась щеплювати дерева.

— Де саме вирощуєте рослини? Як підтримаєте температуру, полив?

- Для них ми з чоловіком звели спеціальну оранжерею у Солонці за кілька кілометрів від Львова. Створена вона так, щоб максимально наблизити умови до природних. Аби підтримувати стабільний мікроклімат навіть у холодну пору року, теплиця заглиблена на два з половиною метри. Оскільки рівень промерзання ґрунту у Львівській області становить 70−80 сантиметрів, заглиблення допомагає уникнути різких перепадів температури. Крім цього, в теплиці встановлена геотермальна система опалення, щоб підтримувати тропічні і субтропічні температурні умови.

«Таких фруктів не купити на ринку чи у супермаркетах», — впевнена Тетяна

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— Як встигаєте доглядати за екзотами?

— Догляд за такою великою колекцією рослин вимагає багато часу та зусиль, але мені дуже допомагає моя сім’я. Мій чоловік підтримує мене у всьому. Він завжди поруч, коли потрібно щось удосконалити чи знайти нове рішення для покращення умов вирощування. Мої сини також долучаються до процесу догляду за колекцією. Діти обожнюють першими смакувати зібрані плоди. Завдяки підтримці сім’ї, правильному плануванню та автоматизації догляду я встигаю все! Разом ми створюємо справжній цитрусовий рай.

— Що люблять цитрусові у догляді, а що ні?

— Цитрусові дуже люблять світло. Тепло, але без перегріву. Вологу, але з хорошим дренажем — вони не терплять застою води. Стабільність — вони не люблять різких перепадів температури та протягів. Натомість не люблять: надмірного поливу — коріння може загнивати, різкого пересихання ґрунту, перенасичення мінеральними добривами.

— Які плоди на смак? Чи відрізняються від магазинних?

— Таких точно не купите на рикну чи у супермаркетах. Аромат просто у рази більш насичений, так само і смак! Плоди мають натуральну зрілість — вони дозрівають поступово, без штучного прискорення. Справжнє диво, коли серед холодної зими зриваєш з дерева фрукт, який сам виростив. Наприклад, карамболь зачаровує своєю незвичайною формою та освіжаючим смаком. У розрізі він нагадує витончену п’ятикутну зірку, що робить його ідеальним для естетичних десертів, коктейлів і фруктових салатів. Окрім краси та смаку, карамболь ще й корисний! Він багатий на вітамін С, антиоксиданти та мікроелементи, що підтримують імунітет і покращують травлення.

Манго «Палмер» — ще один популярний сорт, відомий великими плодами, солодким смаком і соковитою м’якоттю. Плоди зазвичай великі, досягають ваги 400−800 грамів, мають овально-подовжену форму. Один з найулюбленіших моїх сортів. В моїх умовах дозріває у листопаді-грудні. Coconut Cream —ще один смачний сорт манго. Назва говорить сама за себе. Кокосово-ванільний крем, саме таке поєднання смаків має він. Аромат кокоса явно виражений, як у м’якоті, так і у шкірці.

«Догляд за такою великою колекцією рослин вимагає багато часу та зусиль, але мені дуже допомагає моя сім’я», — розповідає Тетяна

«Моє хобі — це більше, ніж просто вирощування рослин, це спосіб життя, який приносить радість, натхнення та можливість творити»

— Чула, що дихати між цитрусових рослин дуже корисно для легень. Чи відчули ви то на собі?

- Цитрусові не тільки приносять естетичне задоволення, а й мають корисний вплив на здоров’я. Очищують повітря та виділяють фітонциди, які знищують бактерії. Підвищують імунітет, адже плоди містять багато вітаміну С. Аромат цитрусових знімає втому, знижує стрес та покращує настрій.

— Як виникла ідея зареєструвати рекорд?

— Все спонтанно. Якось чоловік побачив рекламу, що можна офіційно зафіксувати моє досягнення, а показати дійсно було що, тому запропонував спробувати.

Така екзотична краса виростає у спеціальній оранжереї у Солонці всього за кілька кілометрів від Львова

— Що дає вам ваше хобі?

— Моє хобі — це більше, ніж просто вирощування рослин, це спосіб життя, який приносить радість, натхнення та можливість творити. Відчувати гармонію з природою, спостерігати, як ростуть та розвиваються рослини — це справжнє задоволення. Спокій та релакс — догляд за ними допомагає зняти стрес та відволіктися від буденних турбот. Можливість ділитися досвідом — мені приємно, що все більше людей цікавляться вирощуванням екзотичних фруктів. Я мрію про подальший розвиток своєї справи та популяризацію вирощування екзотичних фруктів в Україні. Розширити свою колекцію — знайти ще більше рідкісних сортів, адаптувати їх до наших умов та довести, що навіть в Україні можна вирощувати унікальні тропічні плоди. Розвинути власний ботанічний простір — створити ідеальне місце, де можна буде не лише купити саджанці, а й побачити, як ростуть різні екзотичні культури, отримати консультації, навчитися доглядати за ними. Я впевнена, що немає нічого неможливого. Якщо мати справжнє бажання, то навіть у нашому кліматі можна створити шматочок тропіків та насолоджуватися своїми власними, ароматними, сонячними плодами!

Як розповіла «ФАКТАМ» Лана Вєтрова, досягнення Тетяни Загородник внесли у категорію «Наука і технології». Це, додала вона, найпрестижніша категорія.

- Тетяна відразу нас приємно здивувала, це фанат своєї справи, яка всю душу вкладає у неї, — сказала Лана. — Коли вона подавала заявку, розповідала все детально, надсилала креслення своєї унікальної теплиці, казала про те, як там підігрівають ґрунт, як проводиться зрошування кожної рослини, адже кожна по-різному споживає воду. Це справді фантастично.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з 32-річним ветераном Романом Сивків з Івано-Франківської області про вирощування саджанців екзотичних для України апельсинових, лимонних, мандаринових, оливкових, лаймових дерев.

Фото надані Тетяною Загородник

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